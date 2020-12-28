2020 рік ознаменувався карантином, який зачепив і спортивні події. Були скасовані матчі, бої, турніри, чемпіонати. Та все ж деякі події таки відбулися. І їх результат став доволі неочікуваним. А відтак і доволі приємним для тих, хто вірив у андердогів або ж свою команду до кінця.

Чемпіонський титул Ф'юрі

Почати такий перелік варто, мабуть, з боксерського поєдинку, який заслуговує на звання "бій року". Хоча він відбувся ще на початку 2020 року. 22 лютого в рингу зійшлися Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер.

Для обох боксерів це була друга зустрічі в ринзі. Перша закінчилася дещо скандально – внічию. На кону – пояс чемпіона WBC у важкій вазі. В Уайлдера – жодної поразки на професійному ринзі. У Ф'юрі – теж. Та цього разу один з них таки пішов з рингу переможеним.

Фаворита в цьому бою не було. Шанси в обох боксерів були приблизно рівними. Однак перевагою Уайлдера був нокаутуючий удар. Натомість у Ф'юрі – витривалість. Тож кращий шанс на дострокову перемогу був саме в американця (коефіцієнт 2,25 на такий підсумок). Натомість дострокова перемога Ф'юрі оцінювалася як мінімум в 6,0. Тож перед фанатами боксу було нелегке завдання – кому віддати перевагу.

Варте уваги Чому варто робити ставки на бокс і чи потрібна аналітика

Все вирішив ринг. Спочатку Уайлдер двічі опинився у нокдауні. А у сьомому раунді Ф'юрі просто затис суперника в куті рингу, завдаючи один потужний удар за іншим. Як підсумок – рефері зупинив бій, зарахувавши технічний нокаут.



Ф'юрі переміг Уайлдера технічним нокаутом / Фото Getty Images

Тим, хто вирішив поставити на дострокову перемогу Ф'юрі, радості не було меж. Тож як підсумок цього бою – Ф'юрі чемпіонський титул, а беттерам – кругленьку суму виграшу.

11 поспіль перемог Баварії в Лізі чемпіонів та розгром Барселони

За головний трофей клубного футболу в Європі – Лігу чемпіонів – боряться 32 команди. Та виграє лише одна. І до 2020 року не було жодної команди, яка б виграла усі матчі. Тепер така є – німецька Баварія.

До теми Найкращі ресурси для фанатів футболу

Ще перед початком сезону Баварія не була серед фаворитів. Їх шанси оцінювалися 15 до 1. Але мюнхенці доволі легко виграли шість матчів у групі. І не менш впевнено розібралася з першим суперником в плей-офф, обігравши на виїзді англійський Челсі. Але після цього був карантин, тож про футбол довелося на деякий час забути. Та після повернення змагань Баварія і далі нагадувала машину, яка готова змітати усіх суперників на своєму шляху. І найбільше дісталося іспанській Барселоні.

Те, що Баварія могла перемогти Барселону, не викликало великого здивування. Але мало хто очікував на такий результат – 8:2. Такий рахунок більше підходить для турнірів за участі аматорських команд. Але точно не для чвертьфіналу Ліги чемпіонів.



Баварія вщент розгромила Барселону, а згодом виграла Лігу чемпіонів / Фото Getty Images

Цей матч ідеально підійшов для тих, хто вирішив поставити експрес на те, що обидві команди заб'ють, ТБ 2,5, а Баварія переможе.

Вже після цього Баварія у півфіналі обіграла французький Ліон. А у фіналі ще один французький клуб – ПСЖ. Та оформила требл. Адже окрім Ліги чемпіонів, команда виграла Кубок Німеччини та Бундеслігу. Зробила вона це вдруге в історії. Вперше Баварія оформила требл у 2013 році.

Ломаченко втратив свої чемпіонські пояси

Якщо бій Ф'юрі та Уайлдера був суперництвом доволі рівних боксерів, то в поєдинку Василя Ломаченка проти Теофімо Лопеса українець був явним фаворитом. Чого лише варті котирування букмекерів перед цим боєм – 1,21 на перемогу Ломаченка проти 4,55 на перемогу Лопеса. Окрім того, в Marathonbet на цей бій була унікальна акція, коли можна було отримати подвійний коефіцієнт.

Зверніть увагу Зручно та завжди під рукою – чому варто встановити мобільний додаток від Marathonbet

От тільки результат бою виявився невтішним для українських фанатів. 17 жовтня Лопес переміг рішенням суддів. І відібрав в Ломаченка три чемпіонські пояси (WBA, WBC та WBO), ставши абсолютним чемпіоном світу.



Ломаченко програв Лопесу та втратив чемпіонські пояси / Фото Getty Images

Особливо цій перемозі радів інший український боксер Іван Редкач. Адже він вирішив ризикнути та поставив 25 тисяч доларів на перемогу Лопеса. І виграв 73 тисячі доларів.

Цей бій ще раз довів, що і відвертий андердог може стати чемпіоном. Навіть абсолютним чемпіоном світу з боксу. А ставка на таких бійців може стати хорошим бонусом.

Солодка перемога над Іспанією

Матч між збірними України та Іспанії спокійно можна назвати боєм між Давидом та Голіафом. Ця гра в Києві відбулася 13 жовтня. До цього матчу українці п'ять разів грали проти іспанців. І лише одного разу зуміли звести матч до нічийного результату. Натомість двічі програли по 4:0. Саме з таким результатом закінчився матч 5 вересня в Мадриді.

Важливо Ставки в режимі live: поради й прості стратегії для переможців

Перед грою в Києві всі пророкували перемогу іспанцям – коефіцієнт лише 1,46 на такий підсумок матчу. Збірна України не вселяла надію. Перемогу нашої команди оцінили в 7,40. Перед цим українці спочатку програли Франції у товариському матчі 7:1, а після цього вдома збірній Німеччини 2:1. Окрім того, наша команда втратила декількох ключових гравців через коронавірус.

Та все ж український "Давид" таки переміг іспанського "Голіафа". Хоча і сам матч показав, що це була гра не рівних суперників. Але кількість ударів, володіння м'ячем, перехоплення та інші дані так і залишаться статистичними даними. Натомість запам'ятається рахунок на табло, який засвідчив перемогу збірної України 1:0. Мінімальна, але перемога.



Збірна України обіграла Іспанію в Києві / Фото Getty Images

Та були й ті, хто вигравав чималу ставку не лише на цьому матчі збірної України. Перший матч у Лізі націй наша команда провела проти Швейцарії – 3 вересня у Львові. І перемогла 2:1. Коефіцієнт на такий підсумок матчу становив 2,42. Один з клієнтів Marathonbet вирішив ризикнути й не прогадав. Його виграш становив 29253 євро.

Тож варто пам'ятати, що не завжди мінімальний коефіцієнт в букмекерів означає, що фаворит переможе. Це спорт, і тут можливо все. Та й до самого беттінгу варто ставитися як до розваги, щоб перевірити свої здібності.