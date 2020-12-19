Уже давно ни для кого не секрет, что футбол – это игра миллионов. Футбол заполонил улицы, города и буквально все информационное пространство мира. С каждым днем армия фанатов футбола только расширяется. Следовательно, нога в ногу с фанами стараются идти медиа и все остальные, кто обеспечивает такую популярность этой игре.

С притоком новых болельщиков в футбол появляются и ресурсы, где можно узнавать интересную информацию, получать анализ, сопоставлять факты и тому подобное. Это очень важно для юных фанатов и начинающих беттеров. Спорт 24 предлагает список лучших футбольных ресурсов. FlashScore.ua Сложно представить фаната футбола, который не пользуется FlashScore.ua. Вероятно, это наиболее удобный способ оперативно узнавать результаты всех матчей. На FlashScore.ua в режиме реального времени появляются предматчевые протоколы, голы, желтые и красные карточки, замены, результаты поединков и тому подобное. Кроме того, болельщики могут следить за поединками с помощью текстовых онлайн-трансляций, где описываются самые важные моменты поединка. Это удобно, когда нет возможности посмотреть матч, например, в дороге. В то же время детальное описание позволит понять ход игры – кто владеет преимуществом и более близок к победе.



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Колесник показывает, как работает менеджмент в топ-клубах, а при сравнении с другими командами аргументированно доказывает, почему одни лучше других. Кроме того, Колесник уделяет внимание индивидуальностям. Например, почему Златан Ибрагимович не сможет тянуть итальянский Милан в течение всего сезона, или же, как изменилась игра Баварии без травмированного Йозуа Киммиха. Все эти факты следует взять на вооружение неопытным беттерам и простым любителям футбола. Рейтинг Букмекеров Едва ли не первый вопрос, который стоит перед начинающим беттером, – какой букмекерской конторе доверять. В наше время есть много ресурсов, где можно сделать ставку. Однако не всегда есть время скрупулезно изучать предложения и сравнивать букмекерские конторы. Иногда достаточно совета кого-то из друзей или проверенных лиц. Однако выбрать контору, где делать ставку, можно на сайте Рейтинг Букмекеров. На этом ресурсе пользователь может посмотреть рейтинг букмекерских контор в Украине по оценке пользователей, надежности и бонусам. Эти три показателя позволяют беттеру иметь приблизительное представление о каждой букмекерской конторе и уровне доверия к ней. Также на сайте Рейтинг Букмекеров беттер может получить помощь при выборе ставки. Пользователям помогают известные эксперты, которые не первый день в футболе. Здесь прогнозы делают журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас, известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло и ведущий программы "Цыганык Live" на ютуб-канале FootballHub Игорь Цыганык.



Фото Getty Images Кроме того, прогнозы делают комментаторы, которые постоянно детально следят за матчами. Среди них Максим Гиленко, Роберто Моралес, Вадим Скичко, Александр Золотогорский и Алексей Андронов. Каждый из них специализируется на отдельном чемпионате. Например, Андронов хорошо разбирается в немецкой Бундеслиге. В то же время Моралес – в испанской Ла Лиге. Своими навыками делятся и профессиональные спортсмены. В частности, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. Также на сайте Рейтинг букмекеров можно узнавать об актуальных бонусах, прогнозах на конкретный день и банально читать важные новости из мира футбола. На этом же сайте новички могут почитать познавательные статьи и получить базовые знания о букмекерских конторах и ставках от экспертов. Это позволит ознакомиться с самыми важными терминами о ставках, что поможет избежать ошибок в будущем.