Уже давно ни для кого не секрет, что футбол – это игра миллионов. Футбол заполонил улицы, города и буквально все информационное пространство мира. С каждым днем армия фанатов футбола только расширяется. Следовательно, нога в ногу с фанами стараются идти медиа и все остальные, кто обеспечивает такую популярность этой игре.
С притоком новых болельщиков в футбол появляются и ресурсы, где можно узнавать интересную информацию, получать анализ, сопоставлять факты и тому подобное. Это очень важно для юных фанатов и начинающих беттеров.
Спорт 24 предлагает список лучших футбольных ресурсов.
FlashScore.ua
Сложно представить фаната футбола, который не пользуется
FlashScore.ua. Вероятно, это наиболее удобный способ оперативно узнавать результаты всех матчей.
На FlashScore.ua в режиме реального времени появляются предматчевые протоколы, голы, желтые и красные карточки, замены, результаты поединков и тому подобное.
Кроме того, болельщики могут следить за поединками с помощью текстовых онлайн-трансляций, где описываются самые важные моменты поединка. Это удобно, когда нет возможности посмотреть матч, например, в дороге. В то же время детальное описание позволит понять ход игры – кто владеет преимуществом и более близок к победе.
Фото Getty Images
FlashScore.ua быстро предлагает видео голов, фотографии с матчей, новости, подробную статистику поединка, турнирные таблицы, гонку бомбардиров, календарь и даже архив. Например, архив матчей Лиги чемпионов ведется с сезона 1971/1972, когда победу одержал голландский Аякс.
Пользователь этого ресурса может выбирать список интересных для него поединков и получать оповещения о ходе игры. Кроме того, на FlashScore.ua можно узнавать о кадровых потерях команд перед игрой и проверять, какие коэффициенты на победу той или иной команды предлагают различные букмекеры.
Для пользования FlashScore.ua не обязательно использовать ноутбук или компьютер. Достаточно скачать мобильное приложение и всегда быть на связи с футболом.
Ютуб-канал Андрея Колесника
До и после матча болельщики футбола стараются получить как можно больше информации, чтобы понять, что будет происходить или же произошло на поле. Футбол – это простая и одновременно сложная игра, где нет неважных деталей.
Чтобы понимать футбол изнутри, нужно иметь критическое мышление и быстро реагировать на ход игры. Иногда сухая статистика бывает обманчивой, поэтому следует поподробнее разбирать матчи.
Известный футбольный блогер и аналитик футбольного клуба Металл
Андрей Колесник на своем ютуб-канале делает обзоры на самые важные матчи еврокубков и топ-лиг Европы. Здесь фанаты могут узнать в чем феномен Баварии с Ханси Фликом, почему Барселона находится в кризисе или же какие проблемы у Ювентуса или Атлетико.
Андрей Колесник уделяет внимание не только тактическим нюансам игры, но и внефутбольным фактам, и их влиянию на результат. Например, блогер рассказывает, под каким давлением оказался наставник Барселоны Рональд Куман в ситуации со звездными игроками каталонского клуба. Или же почему Ливерпуль делает из Диогу Жоты звезду мирового масштаба.
Колесник показывает, как работает менеджмент в топ-клубах, а при сравнении с другими командами аргументированно доказывает, почему одни лучше других.
Кроме того, Колесник уделяет внимание индивидуальностям. Например, почему Златан Ибрагимович не сможет тянуть итальянский Милан в течение всего сезона, или же, как изменилась игра Баварии без травмированного Йозуа Киммиха. Все эти факты следует взять на вооружение неопытным беттерам и простым любителям футбола.
Рейтинг Букмекеров
Едва ли не первый вопрос, который стоит перед начинающим беттером, – какой букмекерской конторе доверять. В наше время есть много ресурсов, где можно сделать ставку. Однако не всегда есть время скрупулезно изучать предложения и сравнивать букмекерские конторы.
Иногда достаточно совета кого-то из друзей или проверенных лиц. Однако выбрать контору, где делать ставку, можно на сайте
Рейтинг Букмекеров.
На этом ресурсе пользователь может посмотреть рейтинг букмекерских контор в Украине по оценке пользователей, надежности и бонусам. Эти три показателя позволяют беттеру иметь приблизительное представление о каждой букмекерской конторе и уровне доверия к ней.
Также на сайте Рейтинг Букмекеров беттер может получить помощь при выборе ставки. Пользователям помогают известные эксперты, которые не первый день в футболе.
Здесь прогнозы делают журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас, известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло и ведущий программы "Цыганык Live" на ютуб-канале FootballHub Игорь Цыганык.
Фото Getty Images
Кроме того, прогнозы делают комментаторы, которые постоянно детально следят за матчами. Среди них Максим Гиленко, Роберто Моралес, Вадим Скичко, Александр Золотогорский и Алексей Андронов. Каждый из них специализируется на отдельном чемпионате. Например, Андронов хорошо разбирается в немецкой Бундеслиге. В то же время Моралес – в испанской Ла Лиге.
Своими навыками делятся и профессиональные спортсмены. В частности, бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе.
Также на сайте Рейтинг букмекеров можно узнавать об актуальных бонусах, прогнозах на конкретный день и банально читать важные новости из мира футбола.
На этом же сайте новички могут почитать познавательные статьи и получить базовые знания о букмекерских конторах и ставках от экспертов. Это позволит ознакомиться с самыми важными терминами о ставках, что поможет избежать ошибок в будущем.
Marathonbet
На сайте
Marathonbet.com каждый фанат футбола может подогреть интерес к игре своей любимой команды благодаря ставкам. Букмекерская контора Marathonbet предлагает разнообразные виды ставок на множество футбольных матчей в Европе и мире.
Пользователь Marathonbet может делать экспрессы, ординары, системы, ставки на тоталы, победу в одном из таймов, кто забьет гол и тому подобное. Беттер может ставить до поединка и в live-режиме.
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мобильного приложения идеально подойдет для начинающих беттеров.
Следует отметить, что на Marathonbet четко прописаны правила игры. В случае каких-то проблем всегда можно обратиться в службу поддержки. Кроме того, Marathonbet часто предлагает бонусы и проводит интересные конкурсы. Например, сейчас Marathonbet
проводит новогодний конкурс, в котором можно выиграть смартфон Apple или футболку английского клуба Манчестер Сити!
Еще одним преимуществом Marathonbet является то, что букмекерская контора предлагает нулевую маржу на большое количество поединков. Это значит, что высшего коэффициента на игру нет нигде.
Что такое маржа? Это то, что букмекер закладывает на то или иное событие. Простыми словами, это прибыль, которую букмекер получает с определенного маркета. Поэтому чем выше маржа, тем меньше у букмекера коэффициент. И наоборот – нулевая маржа дает возможность получить значительно больший выигрыш.
На Marathonbet можно отслеживать результаты матчей и просматривать статистику. Все это помогает быстро реагировать и делать удачные ставки.
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мобильному приложению беттинг доступен в дороге или в любую свободную минутку. В приложении присутствуют маркеры по всем основным видам спорта, что упрощает поиск нужного матча.
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