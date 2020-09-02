Во вторник, 1 сентября, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов

1 сентября состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На этой стадии турнира может сыграть и киевское "Динамо", пишет 24 канал.

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"Динамо" в квалификации Лиги чемпионов идет так называемым путем представителя лиг. В третьем квалификационном раунде команда сыграет против "АЗ Алкмар" из Нидерландов. Матч состоится в Киеве 15 сентября.

"Динамо" же, если преодолеет третий квалификационный раунд, при жеребьевке плей-офф будет среди сеяных команд. Среди несеяных российский "Краснодар" и победитель пары "Гент" – "Рапид". Учитывая, что УЕФА разводит украинские и российские клубы при жеребьевке, то жеребьевка было чисто формальным. Хотя во время жеребьевки в соперники "Краснодару" как раз и выпал победитель пары "Динамо" – АЗ.

Поэтому "Динамо" сыграет против "Гента" или "Рапида".

Результаты жеребьевки Лиги Европы

Черниговская "Десна" дебютирует в еврокубках. 1 сентября команда узнала имя соперника в раунде плей-офф квалификации. Команда проведет свой матч на выезде.

Соперником "Десны" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы станет победитель пары "Кукес" (Албания) – "Вольфсбург" (Германия). Черниговская команда этот матч проведет на выезде 24 сентября.

Ковалевский "Колос", если пройдет греческий "Арис" во втором квалификационном раунде (матч 17 сентября), в третьем раунде сыграет против "Риеки" (Хорватия). Этот матч тоже состоится на выезде.

Украинские теннисистки установили исторический рекорд на US Open

Сразу четыре украинки преодолели первый круг US Open-2020 (Открытого чемпионата США по теннису), проходящего в Нью-Йорке.

С побед в основной сетке начали выступления Марта Костюк, Екатерина Козлова, Екатерина Бондаренко и Даяна Ястремская.

У тренера сборной Швейцарии обнаружили коронавирус перед матчем с Украиной

3 сентября сборная Украины сыграет матч Лиги наций против Швейцарии. Перед игрой у тренера вратарей швейцарской сборной Патрика Фолетти обнаружили коронавирус.

Примечательно Шевченко отправил из сборной Украины защитника "Динамо"

Фолетти получил сообщение о том, что в его окружении обнаружили коронавирус. Поэтому по прибытии в отель, где и собралась сборная, он сразу был изолирован и сдал тест. С другими представителями сборной, в том числе игроками, он в то время не контактировал.