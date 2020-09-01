Черниговская "Десна" дебютирует в еврокубках. 1 сентября команда узнала имя соперника в раунде плей-офф квалификации. Команда проведет свой матч на выезде.

Соперником "Десны" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы станет победитель пары "Кукес" (Албания) – "Вольфсбург" (Германия). Черниговская команда этот матч проведет на выезде 24 сентября.

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Ковалевский "Колос", если пройдет греческий "Арис" во втором квалификационном раунде (матч 17 сентября), то в третьем раунде сыграет против "Риеки" (Хорватия). Этот матч тоже состоится на выезде.

"Вольфсбург" и украинские клубы

Немецкий "Вольфсбург" в прошлом сезоне дважды пересекался с украинскими клубами. На групповом этапе Лиги Европы команда играла против "Александрии" (дважды победила). А в 1/8 финала Лиги Европы – против "Шахтера". "Горняки" дважды победили.