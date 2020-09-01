В четверг, 3 августа, сборная Украины по футболу на "Арене Львов" сыграет матч Лиги наций против национальной команды Швейцарии. Сохранила ли наша сборная ту сыгранность, которую показывала в прошлом году? О самом главном об этом поединке читайте на Спорт24.

Украина – Швейцария: главное

Что: Лига наций УЕФА;

Где: "Арена Львов", Львов;

Когда: Четверг, 3 сентября, 21:45;

Главный арбитр: Андреас Экберг;

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, ВоляTV, сайт Спорт24.

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История противостояний

История противостояний сборных Украины и Швейцарии на поединки не богата. Впервые команды встретились в 1/8 финала чемпионата мира-2006 в Кельне (Германия), где после ничейных 0:0 в основное и дополнительное время "сине-желтые" вырвали победу в серии пенальти (3:0). Тогда Украина установила исторический рекорд и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Но встреча запомнилась еще и тем, что швейцарцы не забили три пенальти из трех в ворота Шовковского, да и нынешний руководитель украинской команды, Андрей Шевченко, тогда не смог пробить Цубербулера.

В товарищеском матче 2010 года в Женеве команды сыграли вничью – 2:2.

Анализ сборной Украины

Команда Андрея Шевченко стала одним из главных открытий отборочного цикла к Евро-2020. В группе с португальцами и сербами украинская сборная не проиграла ни одного матча, завоевав первое место и прямую путевку на форум.

Ранее идеи тренерского штаба Украины и существенное омоложение состава позволили команде выиграть свою группу в дивизионе В Лиги Наций, что позволило украинцам стать участником элитной лиги.

Анализ сборной Швейцарии

"Крестоносцы" также без проблем прошли квалификацию Евро-2020 года, заняв первое место в группе D, где их прямыми конкурентами были команды Дании и Ирландии.

Кроме этого, команда Владимира Петковича занесла себе в актив выступление в прошлом розыгрыше Лиги Наций УЕФА, где она выиграла группу в сборной Бельгии, а на стадии плей-офф проиграла путевку в финал португальцам (1:3). В поединке за третье место швейцарцы проиграли Англии в серии пенальти.

Травмированные и дисквалифицированные

Украина: травмированных нет.

Швейцария: не сыграют – Фабиан Шер (плечо), Денис Закария (колено).

Прогноз на матч

Обе сборные сыграли свои последние матчи почти год назад. Но в сборной Украины здесь есть 2 значительных преимущества. Первое – это свое поле. У себя дома "желто-синие" проигрывали в последний раз 3 года назад хорватам. После этого они сыграли на родине 10 матчей и получили 8 побед. А среди поваленных соперников были Словакия, Чехия, Португалия и тд.

Второй плюсовой аспект для украинцев это то, что не мало игроков основного состава играют в своем чемпионате. И там хотя бы 1-й тур уже сыграли. Плюс львиная доля сборников приходится на 2 клуба "Шахтер" и "Динамо", а эти команды еще и Суперкубок между собой неделю назад разыгрывали. То есть некоторая игровая практика уже есть. В швейцарских футболистов, которые играют по всей Европе, нет такого игрового тонуса.

Все же наличие хоть какой-то игровой практики и свое поле вполне могут принести хозяевам победу.