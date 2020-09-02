У вівторок, 1 вересня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

1 вересня відбулося жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. На цій стадії турніру може зіграти й київське "Динамо", пише 24 канал.

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"Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів йде так званим шляхом представника ліг. У третьому кваліфікаційному раунді команда зіграє проти "АЗ Алкмаар" з Нідерландів. Матч відбудеться в Києві 15 вересня.

"Динамо" ж, якщо подолає третій кваліфікаційний раунд, при жеребкуванні раунду плей-офф буде серед сіяних команд. Серед несіяних російський "Краснодар" та переможець пари "Гент" – "Рапід". Зважаючи, що УЄФА розводить українські та російські клуби при жеребкуванні, то жеребкування було чисто формальним. Хоча під час жеребкування в суперники "Краснодару" якраз і випав переможець пари "Динамо" – АЗ.

Відтак "Динамо" зіграє проти "Гента" чи "Рапіда".

Результати жеребкування Ліги Європи

Чернігівська "Десна" дебютує в єврокубках. 1 вересня команда дізналася ім'я суперника у раунді плей-офф кваліфікації. Команда проведе свій матч на виїзді.

Суперником "Десни" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи стане переможець пари "Кукесі" (Албанія) – "Вольфсбург" (Німеччина). Чернігівська команда цей матч проведе на виїзді 24 вересня.

Ковалівський "Колос", якщо пройде грецький "Аріс" у другому кваліфікаційному раунді (матч 17 вересня), то в третьому раунді зіграє проти "Рієки" (Хорватія). Цей матч теж відбудеться на виїзді.

Українські тенісистки встановили історичний рекорд на US Open

Одразу чотири українки здолали перше коло US Open-2020 (Відкритого чемпіонату США з тенісу), що проходить у Нью-Йорку.

З перемог в основній сітці почали виступи Марта Костюк, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко і Даяна Ястремська.

У тренера збірної Швейцарії виявили коронавірус перед матчем з Україною

3 вересня збірна України зіграє матч Ліги націй проти Швейцарії. Перед грою у тренера воротарів швейцарської збірної Патріка Фолетті виявили коронавірус.

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Фолетті отримав повідомлення про те, що в його оточенні виявили коронавірус. Тож по прибутті в готель, де і зібралася збірна, він одразу був ізольований та здав тест. З іншими представниками збірної, в тому числі гравцями, він у той час не контактував.