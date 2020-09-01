Во вторник, 1 сентября, состоялась жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На этой стадии турнира может сыграть и киевское "Динамо".

Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Жеребьевка состоялась еще до того, как определились все участники плей-офф. Поэтому в некоторых парах указаны команды, которые сыграют между собой за право выступить на той стадии турнира.

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Путь чемпионов

Славия (Чехия) – Мидюланд (Дания) / Янг Бойз (Швейцария)

Маккаби (Тель-Авив, Израиль / Динамо (Брест, Беларусь) – Зальцбург (Австрия)

Олимпиакос (Греция) – Омония (Кипр) / Црвена Звезда (Сербия)

Карабах (Азербайджан) – Мольде (Норвегия) – Ференцварош (Венгрия) / Динамо (Загреб, Хорватия)

Путь представителей

Краснодар (Россия) - ПАОК (Греция) / Бенфика ( Португалия)

Гент (Бельгия) / Рапид (Австрия) – Динамо (Киев, Украина) / АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Соперник " Динамо"

"Динамо" в квалификации Лиги чемпионов идет по так называемому пути представителя лиг. В третьем квалификационном раунде команда сыграет против "АЗ Алкмаар" из Нидерландов. Матч состоится в Киеве 15 сентября.

"Динамо" же, если преодолеет третий квалификационный раунд, при жеребьевке раунда плей-офф будет среди сеяных команд. Как и победитель пары ПАОК-"Бенфика". Среди несеянных российский "Краснодар" и победитель пары "Гент"-"Рапид". Учитывая, что УЕФА разводит украинские и российские клубы при жеребьевке, то жеребьевка была чисто формальной. Хотя во время жеребьевки в соперники "Краснодару" как раз и выпал победитель пары "Динамо"-АЗ.

Поэтому " Динамо "сыграет против" Гента "или"Рапида".

Этот раунд будет состоять уже из двух матчей. Первый из них 22 или 23 сентября, ответный матч 29 или 30 сентября.

Напомним, что за "Гент" выступают трое украинцев – Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук.