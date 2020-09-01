В сборную Украины главный тренер Андрей Шевченко вызвал 37 футболистов. Потому уже на сборах их количество начало сокращаться.

Первым расположение сборной Украины покинул 20-летний защитник киевского "Динамо" Александр Сирота. Для игрока это был дебютный вызов в главную команду.

"К самоотдаче и игровым качествам Саши у тренерского штаба нет никаких замечаний, однако, несмотря на высокую конкуренцию центрбеков в нынешнем составе главной команды, услуги Сироты больше нужны молодежной команде", – объяснили такое решение в Украинской ассоциации футбола.

К теме: Два игрока сборной Испании сдали положительный тест на коронавирус перед матчем с Украиной

Стоит отметить, что 1 сентября тренировались 28 игроков. Пятеро футболистов только накануне, 31 августа, прибыли на сбор. Это Яремчук, Безус, Пластун, Соболь и Харатин, которые в воскресенье, 30 августа, сыграли за свои клубы. А весь понедельник футболисты потратили на дорогу в Харьков.

Вечером 1 сентября футболисты отправятся самолетом во Львов. Именно здесь 3 сентября и состоится матч против Швейцарии. 6 сентября украинцы сыграют против Испании в Мадриде.

Что касается молодежной сборной, куда отправился Сирота, то она тренируется в Киеве. 4 сентября команда сыграет со сверстниками из Дании, а 8 сентября – Финляндии. Оба матча состоятся на выезде.