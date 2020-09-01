Сразу четыре украинца преодолели первый круг US Open-2020 (Открытого чемпионата США по теннису), проходящей в Нью-Йорке.

С побед в основной сетке начали выступления Марта Костюк, Екатерина Козлова, Екатерина Бондаренко и Даяна Ястремская, пишет 24 канал.

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Успех украинок

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская в первом круге US Open одержала победу над Астро Шармой из Австралии – 6:3, 6:7, 7:6. В следующем раунде ее соперницей станет американка Мэдисон Бренгл.

99 ракетка мира Екатерина Козлова за полтора часа обыграла Уитни Осигве, которая занимает 143 место в мире – 6:3, 7:5. В следующем раунде она встретится с 12 ракеткой рейтинга WTA Петрой Квитовой.

Екатерина Бондаренко одолела обладательницу wild card Элли Кик из США – 3:6, 6:3, 6:1. Во втором раунде Бондаренко сыграет с 15 ракеткой мира Петрой Мартич из Хорватии.

Ранее Марта Костюк вынесла с корта именитую россиянку в стартовом матче US Open. Молодая украинская теннисистка впервые прошла во второй раунд на Открытом чемпионате США.

Таким образом, впервые в истории сразу четыре представительницы Украины вышли во второй раунд соревнований.

Потери Украины

В первый день соревнований Украина недосчиталась трех представителей. 23-летняя Ангелина Калинина сложила оружие в битве с третьей ракеткой мира. Второй потерей стала Катарина Завацкая, которая занимает 108 место в рейтинге WTA. Она уступила 17 ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана – 3:6, 0:6. В следующем поединке Рыбакина встретится с Каей Канепи.

Добавим, что Леся Цуренко снялась с турнира еще до первого раунда. Она должна была сыграть с Мэдисон Бренгл в стартовом матче, но отказалась выходить на корт из-за проблем со здоровьем.