Выбросили Мбаппе и Месси

В 1/8 финала Реал прошёл ПСЖ. Это противостояние и без того было наделено несколькими интригами. Это и Килиан Мбаппе, который хочет перейти в Реал, из-за чего раз за разом возникают скандалы. Это и наличие в составе парижан Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Последний только летом ушел из мадридского клуба. Хотя в Париже прижиться ему пока не удалось.

Достойно внимания Макрон просит Мбаппе остаться в ПСЖ, – СМИ

Первый матч ПСЖ дома выиграл благодаря голу на 90+4 минуте, который забил Мбаппе. Месси же в этом матче не забил пенальти.

Реал оказался в шаге от вылета, когда во втором матче в Мадриде снова Мбаппе забил гол. Но во втором тайме слово взял Бензема. Карим за 17 минут оформил хет-трик и отправил "королевский клуб" в четвертьфинал.

За мгновение до катастрофы

Для четвертьфинала Реал приготовил другой сценарий, не менее интересный и наполненный интриги. На этот раз команда на выезде победила Челси, забив трижды и пропустив однажды. И снова хет-трик Бензема.

А вот уже в домашнем матче за 15 минут до конца игры проигрывала 0:3. И снова команда оказалась в шаге от пропасти. И снова сумела спастись. Гол Родриго перевел игру в овертайм, а уже на 96-й минуте Бензема забил и вывел Реал в полуфинал.

Голевая феерия на последних минутах

В первом матче полуфинала против Манчестер Сити обе команды устроили голевую феерию. Реал пропустил гол уже на 2-й минуте. На 11-й минуте счет был 2:0.

И снова сработал "фактор Бензема". Он забил в первом тайме. Забил форвард и в конце игры, не дав счет стать разгромным. В итоге 4:3 в Манчестере.

В Мадриде снова Реал оказался "на грани", когда на 73-й минуте пропустил гол. Случилось это после того, как за замену у "горожан" вышел украинец Александр Зинченко.

На этот раз спасителем команды стал Родриго. Первый гол он забил на последней минуте основного времени. Но после паса от Бензема. А на 90+1 минуте Родриго забил второй раз, переведя игру в овертайм. А уже в овертайме Бензема заработал пенальти, которое он сам и забил. В итоге "сливочные" праздновали очередную победу.

Жажда мести

Теперь Реал ожидает финал против Ливерпуля. У английской команды свой "зуб" на соперника за финал 2018 года в Киеве. Тогда Рамос травмировал Мохамеда Салаха, а вратарь "мерсисайдцев" Лорис Кариус пропустил два бессмысленных гола. Героем этого матча тогда стал Гарет Бэйл. Хотя первый гол в матче забил Бензема.

В 2021 году команды сыграли между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Реал" тогда снова победил 3:1 дома, а в Ливерпуле обошлось без забитых голов.