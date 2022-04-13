Реал – Челси 2:3 (по результату двух матчей – 5:4)

Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75

Уже в первом матче Реал сделал комфортное преимущество перед вторым поединком. Героем встречи стал Карим Бензема, оформивший хет-трик. Гол престижа за лондонцев забил Кай Гаверц. "Королевский клуб" одержал гостевую победу со счетом 1:3, сообщает 24 канал.

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Уже в первой 15 минут гостям из Лондона удалось открыть счет, забив важный мяч в ворота Реала. Классную атаку оформили лондонцы, которую ударом из пределов штрафной закончил Маунт. Ассистировал ему Вернер – 0:1.

Видео гола Челси

В середине тайма Каземиро решился на удар в одно касание с линии штрафной – мяч полетел значительно выше перекладины.

Рюдигер решил проверить бдительность голкипера соперника, но мяч пролетел мимо владения Реала.

В конце первой 45-минутки на футбольном поле прибавилось контактной борьбы.

Первый тайм закончился минимальной победой Челси в Мадриде – 0:1. Бензема в первой части игры был в тени.

Примерная 45-минутка от Челси

Второй тайм начался с атаки Челси. Куртуа неудачно парировал несильный удар Вернера. На добивание бежал Гаверц, но сфолил на вратаря Реала, самоотверженно бросившегося в ноги нападающего "аристократов".

Активность Челси привела ко второму взятию ворот хозяев. Рюдигер лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с углового. Мяч полетел прямо в угол ворот, куда не смог дотянуться Куртуа – 0:2.

Рюдигер удвоил преимущество Челси: смотрите видео

Бензема оказался на газоне в штрафной Челси, но судья никак не отреагировал на такое падение француза.

Реал заработал штрафную с перспективной позиции. Менди в ярком стиле парировал мощный выстрел Крооса.

Карвахаль классную передачу "вслепую" отдал на Вальверде, который сильным ударом отправил мяч высоко на трибуны.

Упраздненный гол! На 62-й минуте Челси довело счет до разгромного 0:3. Но судья отменил взятие ворот. Алонсо пушечным выстрелом под перекладину в третий раз огорчил испанского голкипера Реала после провала на фланге Карвахаля. Однако арбитр после просмотра ВАР отменил мяч из-за игры рукой.

Почти сразу Бензема головой поразил перекладину.

За 15 минут до окончания основного времени матча Челси вышло вперед. Вернер получил классную передачу на ход, пошил в дураках двух стелющихся в подкатах защитников Реала. Мяч залетел в сетку ворот после рикошета от игрока "Королевского клуба" – 0:3.

Видео третьего гола Челси

Уже через пять минут Реал отбил один мяч. Модрич отдал роскошную передачу на Родриго, который в одно касание расстрелял владение Менди – 1:3.

Видео мяча Родриго

В следующем моменте уже Модрич сам отважился на выстрел из далекого расстояния. Менди со второй попытки забрал мяч в руки.

Супергерой Реала – Бензема

Команды перевели вторую четвертьфинальную игру в дополнительные 15-минутные тайма.

На 96-й минуте Винисиус классно накинул на Бензема, который головой забил во второй гол Реала в матче – 2:3. "Королевский клуб" добавил в игре и снова был в шаге от выхода в полуфинал.

Видео гола Бензема

Камавинга опасно пробивал, но мяч пролетел выше ворот.

Во втором овертайме Зиеш целился в ближний угол, но Куртуа был на месте.

В конце тайма "пожар" возник в штрафной Реала, но защите удалось ликвидировать опасность.

Гаверц отозвался на передачу. Мяч после удара головой от Кая пролетел чуть выше ворот.

Реал проиграл Челси во втором матче четвертьфинала, но на "зубах" пробился в полуфинал Лиги чемпионов.