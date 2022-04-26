Манчестер Сити – Реал 4:3

Голы: Де Брюйне, 2, Жезус, 11, Фоден, 53, Силва, 74 – Бензема, 33, 81, Винисиус, 55

Очень интересное противостояние ждало футбольных поклонников. Лучшие клубы Испании и Англии сошлись на поле арены "Этихад Стедиум", сообщает 24 канал.

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Пепа Гвардиола доверил место в старте украинцу Александру Зинченко, в прошлом матче МанСити отличился голевым ассистом.

Уже на 2-й минуте хозяевам удалось шокировать соперника. Марез классно нашел в штрафной Реала голову Де Брюйне. Кевин отлично пробил мимо Куртуа – 1:0.

Видео гола МанСити

Бензем попытался вывести на хорошую позицию Родриго, но попытка француза отдать передачу была неудачной.

Команды на скоростях начали поединок. На 11-й минуте счет в матче уже был 2:0. Де Брюйне отдал навесную передачу в штрафной соперника. Жезус обработал пас и вторым прикосновением отправил его в сетку ворот "Королевского клуба".

Видео второго мяча МанСити

Зинченко идеально отдал на ход Фодену, которому удалось достать мяч на линии границ поля, но на его прострел не откликнулся ни один партнер по команде.

Винисиус чуть не поразил дальнюю девятку, но после передачи от Бензема удар заблокировал защитник МанСити.

Голкипер хозяев вложил мяч в Диаш, который под прессингом Бензема ошибся. Мяч оказался в ногах Винисиуса, мяч после рикошета от ноги все того же Диаша попал в штангу. Однако Винисиус был в офсайде.

Тайм стоит финала

"Городцы" организовали прекрасную контратаку, которую ударом закончил Жезус. Но немного точности не хватило бразильцу.

Просто что-то невероятное творили футболисты английского клуба. Очередную замечательную контратаку упустили хозяева. На этот раз мяч после удара Фоден пролетел мимо дальнего нижнего угла ворот.

Зинченко классно присоединился к атаке, но удар украинца из-за пределов штрафной был мимо ворот Реала.

На 33-й минуте Бензема отквитал один гол. Француз стал адресатом передачи с фланга от Менди, сократившим отставание Реала – 2:1.

Как Бензема забил первый гол Реала: смотрите видео

В конце первого тайма "горожане" заработали право на перспективный штрафной. Стандарт взялся выполнять Де Брюйне, но попал в стенку из футболистов "сливочных".

Команды ушли на отдых при счете 2:1 в пользу МанСити. Очень интересную 45-минутку выдали футболисты обоих клубов.

Не футбол, а роскошное представление на поле

Второй тайм Сити начался с атак. Сначала Марез проверил на крепость каркас ворот, а на добивании был Фоден. Однако удар Фила взял на себя Карвахаль.

На 53-й минуте хозяева забили в третий раз. Очередным провалом в защите воспользовался Фернандинью, отдавшим на Фодена. Фил лучше всего сыграл на втором этаже – 3:1.

Видео гола Фодена

Мгновенный ответ дал Реал. Винисиус на фланге классно прокинул между ног Фернандинью, с фланга сместился поближе к центру и пробил мимо Эдерсона – 3:2.

На 74-й минуте счет в матче стал 4:2. Зинченко оказался на газоне после того, как попытался обыграть опекуна. Мяч подхватил Силва, который роскошным ударом поразил ближний верхний угол ворот. Куртуа даже не шелохнулся.

Видео гола Силви

Марез разрезал всю оборону Реала, но не попал под дальнюю штангу. Рояд мог оформить дубль.

Дальше "горожане" сами себе привезли проблемы. Ляпорт откровенно сыграл рукой в ​​штрафной – пенальти. К 11-метровой отметке подошел Бензема, поиздевавшийся над голкипером соперника – 4:3.

Уже в компенсированное время два фаната выбежали на футбольное поле, но правоохранители быстро вывели нарушителей за пределы поля.

Когда на поле был не футбол, а настоящее футбольное представление, которое заслуживает самых громких аплодисментов. Мансити обыграл Реал со счетом 4:3.