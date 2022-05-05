Викинули Мбаппе та Мессі

В 1/8 фіналу Реал пройшов ПСЖ. Це протистояння і без того було наділене декількома інтригами. Це і Кіліан Мбаппе, який хоче перейти в Реал, через що раз за разом виникають скандали. Це і наявність у складі парижан Ліонеля Мессі та Серхіо Рамоса. Останній лише влітку пішов з мадридського клубу. Хоча в Парижі прижитися йому поки не вдалося.

Варте уваги Макрон просить Мбаппе залишитися в ПСЖ, – ЗМІ

Перший матч ПСЖ вдома виграв завдяки голу на 90+4 хвилині, який забив Мбаппе. А Мессі в цьому матчі не забив пенальті.

Реал опинився за крок до вильоту, коли в другому матчі в Мадриді знову Мбаппе забив гол. Та у другому таймі своє слово взяв Бензема. Карім за 17 хвилин оформив хет-трик та відправив "королівський клуб" у чвертьфінал.

За мить до катастрофи

Для чвертьфіналу Реал "приготував" інший сценарій, не менш цікавий та наповнений інтриги. Цього разу команда на виїзді перемогла Челсі, забивши тричі, та пропустивши одного разу. І знову хет-трик Бензема.

А от вже в домашньому матчі за 15 хвилин до кінця гри програвала 0:3. І знов команда опинилася за крок до провалля. І знову зуміла врятуватися. Гол Родріго перевів гру в овертайм, а вже на 96-й хвилині Бензема забив та вивів Реал у півфінал.

Гольова феєрія на останніх хвилинах

У першому матчі півфіналу проти Манчестер Сіті обидві команди влаштували гольову феєрію. Реал пропустив гол вже на 2-ій хвилині. На 11-й хвилині рахунок був 2:0.

Та знову спрацював "фактор Бензема". Він забив у першому таймі. Забив форвард і наприкінці гри, не давши рахунку стати розгромним. У підсумку 4:3 в Манчестері.

У Мадриді знову Реал опинився "на межі", коли на 73-й хвилині пропустив гол. Сталося це після того, як за на заміну у "містян" вийшов українець Олександр Зінченко.

Цього разу рятівником команди став Родріго. Перший гол він забив на останній хвилині основного часу. Але після пасу від Бензема. А на 90+1 хвилині Родріго забив вдруге, перевівши гру в овертайм. А вже в овертаймі Бензема заробив пенальті, яке сам і забив. У підсумку "вершкові" святкували чергову перемогу.

Жага помсти

Тепер на Реал очікує фінал проти Ліверпуля. Англійська команда має свій "зуб" на суперника за фінал 2018 року в Києві. Тоді Рамос травмував Мохамеда Салаха, а воротар "мерсисайдців" Лоріс Каріус пропустив два безглузді голи. Героєм цього матчу тоді став Гарет Бейл. Хоча перший гол в матчі забив саме Бензема.

У 2021 році команди зіграли між собою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Реал" тоді знову переміг 3:1 вдома, а в Ліверпулі обійшлося без забитих голів.