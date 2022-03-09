Реал – ПСЖ 3:1

Голы: Бензема, 61, 76, 78 – Мбаппе, 39

Первая встреча между этими клубами в Париже завершилась минимальной победой ПСЖ (1:0). Единственный гол уже в компенсированное к матчу время забил Килиан Мбаппе, пишет 24 канал.

Читайте также Интер в меньшинстве одолел Ливерпуль, но покинул Лигу чемпионов: видеообзор матча

Реал очень активно приступил к поединку. Невероятное давление мадридцы оказывали на футболистов ПСЖ, не давая выйти за пределы центральной линии.

Мбаппе дважды пробивал с острого угла, но два раза на месте был Куртуа.

Мяч отскочил к Бензему, Карим без колебаний в одно касание целил в дальнюю девятку ворот парижан. Немного не хватило французу, чтобы стать автором феноменального гола.

Мбаппе разрывал фланг Реала

Месси с Неймаром в очередной раз продемонстрировали хорошее взаимодействие, которое едва не привело к голу в ворота Реала. Но на прострел Лео не откликнулся ни один игрок "Королевского клуба".

После экватора первого тайма Мбаппе открыл счет в матче, но сделал это из офсайда. Потому нули на табло остались.

Бензема головой запер передачу от Вальверде, но мяч пролетел совсем рядом со штангой.

На 39-й минуте Мбаппе забил. ПСЖ провело отличную контратаку. Реал потерял мяч, Неймар со своей части поля бросил мяч на ход Киллиану, догнавшему его и пробившему в ближний угол ворот – 0:1.

Видео гола Мбаппе

"Золотой мяч" Бенземи, пожалуйста

В начале второго тайма Мбаппе забил в третий раз после перехвата от Хакими, но снова гол Килиана не был засчитан из-за огромного офсайда.

Уже в следующей атаке активный Мбаппе снова оказался перед воротами Реала, но на этот раз защита в последний момент заблокировала удар француза.

На 61-й минуте счет в матче стал ровным. Заигрался голкипер ПСЖ Доннарумма. Бензема под прессинг заставил вратаря совершить ошибку. Мяч подхватил Винисиус, отдавшего на свободного Бензема. Карим легко сравнил цифры на табло – 1:1.

Видео гола Бензема

Практически сразу Бензема ударом головой мог вывести Реал вперед. Но мяч в считанных сантиметрах пролетел рядом со штангой.

Винисиус упустил 100-процентный момент после отскока мяча от ноги соперника. Жуниор в упор расстреливал владения Доннаруммы, но мяч пролетел над перекладиной.

На 75-й минуте Модрич красиво передачей на Бензема разрезал защиту ПСЖ. Карим вывел Реал вперед – 2:1.

Видео второго гола Бензема

ПСЖ разводил мяч в центральном круге, но сразу потерял мяч. Родриго отдал на Винисиуса, который переадресовал мяч на Бензема. Карим в одно касание пробил мимо Доннарума – 3:1.

Бензема забил в третий раз: смотрите видео

Реал взял реванш у ПСЖ и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.