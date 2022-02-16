Поединок в Париже закончился победой хозяев, сообщает 24 канал. Несмотря на тотальное доминирование футболисты ПСЖ смогли воплотить свое преимущество только в конце игры.

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ПСЖ – Реал 1:0

Гол: Мбаппе, 90+4

Незабитый пенальти: Месси, 62 (ПСЖ)

В первом тайме гости "закрылись", используя низкую линию обороны. Реал полностью отдал инициативу ПСЖ и не создал ни одного острого момента.

На старте игры на фланге "нарисовалась" дуэль между Мбаппе и Карвахалем. Именно с левого фланга нападения хозяева создали несколько моментов, но не смогли их реализовать.

План Карло Анчелотти по защите в первом тайме работал: "сливочным" удалось остановить Мбаппе и Месси. Но в то же время гости серьезно пожертвовали атакой.

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Команда Маурисио Почеттино заметно "прибавила" на старте второго тайма и начала создавать момент за моментом. На этот раз Реал отбивался уже панически.

Оборона "сливочных" треснула на 61-й минуте, когда Мбаппе в очередной раз обыграл Карвахаля и тот сбил нападающего ПСЖ в штрафной – пенальти. Но Куртуа спас ПСЖ, отразив не слишком удачный удар от Месси.

Смотрите видео пенальти

Ближе к окончанию игры Реал чуточку отвел игру от своих ворот, но не отстоял ничью. Мбаппе снова подобрался по левому флангу и на последней минуте вырвал для ПСЖ победу.

Важно. Ответный Матч между командами состоится 9-го марта в Мадриде.