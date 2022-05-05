Два невероятных по драматизму полуфиналов

Два очень интересных матча увидеть футбольные болельщики – напряжение, камбеки и невероятные решения. Все это подарили нам два полуфинальных поединка, сообщает 24 канал.

К теме "Злой волшебник" Реала Родриго выбил МанСити в шаге от финала Лиги чемпионов: видеообзор

4 мая Ливерпуль после 2:0 дома был близок к тому, чтобы попрощаться с Лигой чемпионов в шаге от решающего боя за трофей. Еще в первом тайме Вильярреал сделал комфортное преимущество 2:0.

Однако после отдыха на поле была одна команда – Ливерпуль. "Мерсисайдцы" благодаря голам Фабиньо и Диаса сравняли цифры на табло. А точку в полуфинале поставил один из лидеров атаки английского клуба Мане.

В итоге – 2:3 подопечные Клоппа смогли переломить ход поединка в свою пользу.

Несите уже кубок для Бензема

Во втором полуфинале Реал на своем поле в Мадриде принимал Манчестер Сити. Сошлись клубы Андрея Лунина и Александра Зинченко. Однако оба начали поединок со скамейки запасных. Правда, Зинченко появился на футбольном поле в середине второго тайма, заменив Уокера.

Первая встреча между этими командами в Манчестере завершилась волевой победой Сити со счетом 4:3. Букмекеры предпочитали "горожанам" и во втором полуфинале. Но Реал сотворил чудо на футбольном поле.

Первыми счет в матче открыли гости. Голом отличился Марез. Казалось, что "Королевскому клубу" нужно начинать прощаться с Лигой чемпионов. Однако на помощь пришел вышедший на замену Родриго.

Бразилец через две минуты оформил дубль и перевел игру в дополнительные 15-минутные тайма.

Уже в первом Бензема сам заработал и исполнил пенальти. Француз легко развел мяч и голкипера в разные углы ворот. Карим не мог уйти с поля без забитого гола.

Такая концовка поединка загнала подопечных Гвардиолы в тупик, из которого "горожане" уже не вышли. В итоге – 3:1, а по сумме двух матчей – 6:5. Реал с Андреем Луниным пробился в финал Лиги чемпионов. Александр Зинченко окончил свой путь в престижном турнире.

Интересно! В финале не будет английского дерби двух лучших клубов АПЛ. 28 мая в столице Франции Реал сойдется в жарком противостоянии против Ливерпуля. Все дороги ведут в Париж!