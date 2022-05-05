Реал – Манчестер Сити 3:1 (по двум матчам 6:5)

Голы: Родриго, 90, 90+2, Бензема, 95(п) – Марез, 73

В первом полуфинале МанСити вырвало победу у Реала, издавшего замечательный камбек. Совсем немного не хватило "Королевскому клубу", чтобы с равным счетом подойти к ответному матчу. В итоге – 4:3 победа "горожан" в первой встрече, пишет 24 канал.

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Первый опасный момент на правах хозяев создали "сливочные". Но мяч после удара Бензема пролетел над перекладиной.

Винисиус тоже послал мяч на местные трибуны. МанСити ответил ударом Де Брюйне прямо в руки Куртуа.

Эмоций у футболистов зашкаливали, поэтому в одном из эпизодов едва не произошло столкновение. Модрич и Ляпорт получили желтые карточки.

На 20-й минуте Куртуа спас Реал от пропущенного гола. Прекрасный момент упустил Силва, который головой пробил в угол ворот, но бельгийский голкипер продемонстрировал отличный сейв.

Через несколько минут Жезус ответил опасным выстрелом в верхний угол ворот, но мяч пролетел выше перекладины.

Безголевой тайм

Хозяева получили право на опасную штрафную, но удар Кросса взяла на себя стенка из футболистов МанСити.

Достаточно ровный футбол демонстрировали команды. Реалу нужно было бежать в атаку, чтобы отыграть хотя бы один гол.

Фоден получил передачу с собственных ворот от голкипера и вторым прикосновением нанес удар по центру ворот Реала. С выстрелом справился Куртуа.

Бензема оказался почти с глазу на глаз с вратарем "горожан". Карим целил в дальний верхний угол ворот, но промахнулся. Однако гол и так бы был не засчитан, ведь пробил француз из офсайда.

На перерыв команды ушли по нулевому счету.

МанСити шокировал Реал

В дебюте второго тайма Виннисиус запер прострел с фланга, но мяч пролетел рядом со стойкой. Реал активно начал вторую 45-минутку, но мяч так и не побывал в сетке ворот английского клуба.

Сити после активно начала тайма от Реала ликвидировал преимущество соперника.

На 72-й минуте на футбольном поле появился украинец Зинченко, сменивший травмированного Уокера.

Не успел украинский футболист выйти на поле, когда МанСити размочили нули на табло. Силва отдал классную передачу на Мареза, который оказался свободным в штрафной соперника и легко загнал мяч в ворота Реала - 0:1.

Видео гола Мареза

Этот пропущенный гол шокировал "сливочных", которые никак не могли создать что-нибудь действительно опасное у ворот Эдерсона.

Грилиш совершил чудесный сольный проход после паса Зинченко. Его прострел уже в падение с линии ворот вынес игрок Реала. Уже в следующей атаке снова создал угрозу у владений "Королевского клуба".

Безумная концовка "Королевского клуба"

На 90-й и 90+2 минутах Родриго оформил дубль. Прекрасную передачу отдал Бензема. Что-то невероятное создали "сливочные". Фанаты, комментаторы встречи и футболисты МанСити были шокированы поворотом событий в матче. Реал сделал счет до 2:1 и перевел игру в дополнительные 15-минутные тайма.

Первый гол Родриго: видео

Второй мяч Родриго: смотрите видео

Уже в первом дополнительном тайме Реал заработал пенальти. На газоне в штрафной оказался Бензема после контакта с Диасом. Сам пострадавший взялся выполнять 11-метровый, легко разведя мяч и голкипера по разным углам – 3:1.

Видео пенальти от Бензема

В конце первого дополнительного тайма Фернандинью в упор расстреливал ворота Реала. Невероятный момент упустил бывший футболист Шахтера. Болельщики МанСити схватились за голову от отчаяния.

Зинченко во втором полуфинале запомнился только желтой карточкой, полученной после фола на Родриго. Украинец сорвал стремительную контратаку хозяев.

Реал сумел создать сумасшедший камбек в ответном матче и вырвать путевку в финал Лиги чемпионов. МанСити с Александром Зинченко закончили свой путь в шаге от решающего поединка.

Команда Анчелотти не разрешила фанатам увидеть английское дерби в финале.

К слову. Финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал состоится 28 мая в Париже.