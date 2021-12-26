Промоутер Усика, неудержимая Морквич и "королева высоты" Магучих: топ-10 горячих эксклюзивов
Источник:24 канал
Спортивный 2021 год был богат на события: Евро-2020, Олимпиада, Паралимпиада, боксерские поединки и еще много других соревнований. Спорт 24 старался всегда держать вас в курсе самых свежих новостей и не забывал об эксклюзивах. Мы выбрали топ-10 лучших и наиболее интересных интервью со звездами украинского спорта.
Много интересных интервью
Не могли мы обойти вниманием наших олимпийских и паралимпийских призеров. Это те люди, которые должны становиться для нас примерами. Также на сайте 24 канала не обошлось без горячих спортивных эксклюзивов о боксе, которые мгновенно разлетались другими изданиями и соцсетями.
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В 2021-м мы успели поговорить с бойцами смешанных единоборств, каратистами и спортсменами одного из самых любимых зимних видов спорта украинцев – биатлонистами.
Наталья Морквич
Украинская фехтовальщица Наталья Морквич дала эксклюзивное интервью сразу после Паралимпиады-2020. В Токио львовянка получила "серебро" на рапире.
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Девушка рассказала о впечатлениях от самых важных соревнований в жизни каждого спортсмена. Эмоции переполняли, поэтому у нас получился крутой и большой материал с паралимпийской призером.
Морквич в подростковом возрасте пережила ампутацию ноги после ДТП. После чего Наталья попробовала себя в фехтовании. Сперва она наотрез отказывалась садиться в тележку, чтобы фехтовать, а теперь девушка не представляет свою жизнь без этого вида спорта. Наталья думала, что паралимпийская медаль, это что-то далекое. А теперь "серебро" с Паралимпиады заняло почетное место в ее медальнице.
Наталья Морквич / Фото ПравдаТУТ
Вторая часть материала с Натальей собрала наибольшее количество просмотров среди всех спортивных эксклюзивов 2021 года – более 60 тысяч. И это безумно круто, ведь именно на таких сильных людей нужно равняться.
В продолжении интервью спортсменка из города Льва рассказала о том, как с первого взгляда не полюбила фехтование, о тренировках с мужчинами, психологической подготовке к Паралимпиаде и о том, как не сломалась после ампутации.
Александр Красюк
Александр Красюк – генеральный директор компании K2 Promotions Ukraine. Промоутер представляет украинских звезд бокса – Александра Усика и Дениса Беринчика.
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Не так давно Красюку удалось организовать жаркий титульный поединок Усика против Энтони Джошуа. Александра Красюка можно назвать настоящим "зверем" в организации боксерских шоу. И это в хорошем смысле этого слова – большой профессионал.
Александр Красюк / Фото 24 канала
В интервью с промоутером поговорили о сорванных боях и тонкостях его работы. Также Красюк откровенно рассказал о перспективах талантливых боксеров-Василия Чеботаря, Дмитрия Митрофанова, Виктора Вихриста, Юрия Захареева и Александра Хижняка.
Теперь в мечтах Красюка привезти чемпионское шоу уже в родную Украину. Промоутер, как и его клиент Усик, говорили, что хотели бы провести реванш против Джошуа на украинской земле, а точнее на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Елена Овчинникова
Чтобы перечислить титулы Елены Овчинниковой не хватит пальцев. Поэтому мы не могли не обойти вниманием спортсменку по смешанным боевым искусствам.
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Интервью получилось довольно развернутым, поэтому читатели смогли насладиться аж двумя частями эксклюзивного материала. В первой Елена рассказала о сложном развитии своего вида спорта в Украине, предложения сменить гражданство, как выбиться из тренировок в подвале на вершины спорта и предложении одного из лучших бойцов мира Конора МакГрегора.
Елена Овчинникова / Фото из инстаграма Елены Овчинниковой
Во второй части эксклюзива Овчинникова рассказала об отличиях UFC от Bellator, один миллион долларов, бой с травмой и о планах после завершения карьеры.
Следует отметить, что спортсменка хочет жить в Украине и открывать для страны новых талантов. Даже несмотря на многочисленные травмы Елена всегда возвращалась и одерживала победы под сине-желтым флагом.
Несколько раз Овчинникова несмотря на риск выходила на поединок с повреждением, а почему спортсменка стала чемпионкой мира одной рукой читайте по ссылке.
Елена Старикова
Елена Старикова стала автором последней награды Украины в Токио. Спортсменка стала настоящим "козырем" в рукаве олимпийской команды.
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Она финишировала второй в спринте на велотреке. Девушка в финале проиграла лишь рекордсменке мира из Канады Келси Митчелл. К слову, в кейрине украинка остановилась в шаге от еще одной медали – 4 место.
Елена Старикова / Фото Getty Images
Серебряный призер Олимпиады-2020 рассказала об особенностях соревнований, эмоциях после четвертой позиции в кейрине, любимой дисциплине, которая захватила ее сердце, и дуэли с соперницами перед стартом.
Старикова подошла к Токио на пике формы. Елена сама призналась, что еще никогда не чувствовала себя настолько сильной и быстрой, как это было на токийском велотреке. Не забыли поговорить и о жизни вне трека.
Украинская спортсменка также рассказывала о приглашении на историческую Лигу чемпионов. К слову, она уже состоялась. На четвертом этапе в Лондоне Старикова стала лучшей в кейрине. Украинка на мажорной ноте завершила соревнования.
Юрий Захареев
Чемпионат мира стал для Юрия Захареева триумфальным. Украинский боксер праздновал победу и стал самым молодым чемпионом мира, переплюнув рекорд Василия Ломаченко. Получил такое звание Захареев в свои 19 лет.
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После этих соревнований к боксеру были приковано немалое внимание. Мы тоже взяли эксклюзивное интервью у новоиспеченного чемпиона.
Юрий Захареев / Фото 24 канала
Захареев рассказал, как изменилась его жизнь после этой победы, почему родители не смотрят его поединки, почему любительский бокс тяжелее профессионального.
Боксер вспомнил первые сложные шаги на пути к чемпионству. Теперь Юрий настроен принести Украине олимпийское "золото" и перейти в профессионалы.
Екатерина Кривая
Екатерина Кривая – одна из немногих спортсменок, которая не только сама прославляет Украину на соревнованиях по каратэ, но еще и успевает воспитывать будущих чемпионов. Екатерина – строгий тренер, но вне татами спортсменка пытается построить из своих воспитанников большую и дружную семью. Каратистка вместе с детьми может поехать в горы, пойти в кино, чтобы немного развеяться.
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Уроженка Новой ушицы, что в Хмельницкой области, рассказала о трудностях в работе с юным поколением, мотивации детей и каратэ вне Олимпиады.
Катерина Крива / Фото из Фейсбука Екатерины Кривой
К сожалению, каратэ снова не будет в Париже-2024. Но Екатерина надеется, что ее вид спорта – таки вернут в олимпийскую программу, как это было в Токио. Правда, именно в Японии этот вид спорта дебютировал на Играх.
Девушка из маленького городка смогла пробиться к мечте. Сейчас 29-летняя кривая – титулованная каратистка, которая в ноябре 2021-го стала бронзовым призером чемпионата мира, который состоялся в Дубае.
Богдан Цимбал
Биатлонист лишь в 2018 году дебютировал на международных стартах. Однако невооруженным глазом было видно, как быстро прогрессировал Богдан Цимбал. Это развитие не смог обойти тренер мужской команды Юрай Санитра. После чего спортсмен присоединился к основной команде "А".
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Для сайта 24 канала Богдан рассказал о сборе в Италии, подготовке к Олимпиаде-2022, которая состоится в Пекине, и почему приходит в упадок украинский биатлон. Еще Богдан откровенно признался, как из-за пандемии коронавируса биатлонистам не хватает поддержки и времени с родными.
Богдан Цимбал / Фото biathlon.com.ua
В сезоне-2021/2022 Богдан пока что не попадал в зачетную зону (топ-40 лучших по итогам гонки). Лучший результат Цимбал продемонстрировал в спринте и индивидуалке в шведском Эстерсунде – 52 место.
Оксана Ливач
24-летней борчихе совсем немного не хватило до "бронзы" Олимпиады в Токио. Игры стали для Оксаны Левач дебютными в карьере. Украинка в бронзовом финале уступила американке Саре Хильдебрандт и заняла 5 место.
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После прилета из Японии девушка рассказала о конкуренции, новом опыте, условиях Олимпийской деревни, которые впечатляют. Поэтому интервью с Оксаной назвали именно так: "Олимпиада глазами Левач".
Оксана Ливач / Фото из Фейсбука Оксаны Ливач
Олимпийская деревня произвела на титулованную борчиху приятное впечатление. Оксана не могла представить, как японцы создали этот остров из твердых бытовых отходов. Ливач приятно было попасть в топ-5 лучших борцов мира в весовой категории до 50 килограммов, но отсутствие медали несколько подпортило настроение.
Однако находиться в окружении многократных чемпионов дало дополнительную мотивацию работать, чтобы отобраться в Париж-2024, и взобраться на пьедестал уже на следующей Олимпиаде.
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих стала единственной легкоатлеткой, которая принесла Украине медаль Олимпиады-2020. Украинцы возлагали большие надежды на Ярославу, которая не подвела.
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Накануне Олимпийских игр прыгунья в высоту получила травму, которая выбила ее из тренировочного процесса. Однако в свои 19 лет девушка проявила характер и с поддержкой своей тренерши взобралась на пьедестал. Магучих смогла покорить планку на высоте 2 метра и заняла третье место.
Ярослава Магучих / Фото Getty Images
После прилета в Украину Ярослава не отказала нам в интервью. За это мы благодарны легкоатлетке, ведь к ней всегда приковано много внимания со стороны представителей СМИ.
Ярослава поделилась впечатлениями от Олимпиады, рассказала, как получила повреждения накануне дебютных Игр, поддержку наставницы Татьяны Степановой и, как справилась с давлением людей, которые еще до соревнований надели на шею легкоатлетки олимпийскую награду.Браво! После "бронзы" на Олимпиаде-2020 Ярослава возглавила мировой рейтинг лучших прыгуний в высоту. Украинка опередила двух других призеров Игр в Токио – представительницу ОКР Марию Ласицкене и австралийку Николу Макдермотт.
Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный – капитан и лидер мужской сборной Украины. Биатлонист из Тернополя еще перед началом сезона рассказал о подготовке к стартам, работе с психологом, отсутствии болельщиков на трибунах и вспышке коронавирус в команде. COVID-19 решил несколько подпортить подготовку украинских биатлонистов.
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Дмитрий Пидручний / Фото Getty Images
За четыре этапа Подручный получил 108 очков и идет в топ-30 общего зачета Кубка мира – 29 место.
Следует отметить то, что все свои гонки в новом сезоне Дмитрий заканчивал в топ-40. Лучший результат продемонстрировал в гонке преследования в Хохфильцене (Австрия) – 16-я позиция.