Еще одна медаль для Украины

29-летняя Екатерина Кривая одержала победу в бронзовом финале. Украинская каратистка победила представительницу Казахстана Молдир Жанжбирбай (5:3).

К теме Мельник получила первую награду на Чемпионате мира по каратэ-2021

Наша спортсменка пробилась в борьбу за третье место через утешительные схватки. Кривая в категории до 50 килограммов победила соперниц из Шотландии, Австрии и Алжира. Пока в копилке Украины две награды чемпионата мира.

Бронзовый призер чемпионата мира Екатерина Кривая тренируется под наставничеством Игоря Богдана.



Екатерина Кривая взяла "бронзу" в Дубае / Фото facebook.com/karate.ua

20 ноября отсчет наград для нашей страны открыла еще одна представительница Львовской области Галина Мельник. Каратистка принесла "бронзу" в весовой категории до 68 килограммов. В решающей схватке украинка одолела австрийку Алису Бухингер (3:0).

В этот день на украинских поклонников каратэ ждет еще один финал с участием украинки. Участница Олимпиады-2020 Анита Серегина будет бороться за "золото" чемпионата мира в весе до 61 килограмма.