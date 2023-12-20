24 Канал напоминает читателям, какими были громкие достижения украинского спорта в сложном для нас 2023 году. Победа Александра Усика, невероятная победа "горняков" в Лиге чемпионов и еще много чего исторического сделали украинские спортсмены в уходящем году.

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Дюбуа бьет ниже пояса, а Усик за такое кладет на ринг

Все с нетерпением ждали возвращения Александра Усика на ринг после двух успешных поединков против Энтони Джошуа в 2022 году. И вот, в ночь на 27 августа 2023 года, поклонники бокса снова увидели своего кумира и любимца на настиле. Его соперником стал еще один представитель Великобритании Даниэль Дюбуа.

До 5-го раунда на ринге доминировал украинский чемпион мира, у которого была цель – успешно защитить титулы. После экватора поединка Дюбуа стал более раскованным в своих действиях и шокирующе положил Усика на настил ринга. Однако сделал это он не по правилам, попав ниже пояса Александру.

После чего бой приобрел новые эмоции, которые просто зашкаливали. Неспортивное поведение британца еще больше разозлило Усика, который в следующих четырех раундах дважды отправлял брутального соперника на землю. В 9-м раунде судья остановил бой, присудив победу нокаутом Усику. Хотя, конечно, команда Дюбуа была возмущена таким решением и утверждала, что их Даниэль мог бы продолжать поединок.

Теперь Усик идет по "душу" Тайсона Фьюри, владеющего поясом WBC, которого так не хватает Александру до звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Их встреча состоится уже 7 февраля 2024 года. Надеемся, что в итогах 2024-го года будет вписана историческая победа Усика над "Цыганским королем".

Видеообзор боя Усик – Дюбуа

Магучих подтвердила статус "Королевы высоты"

Ярослава Магучих провела свой очередной замечательный сезон в карьере. Летом 2023 года украинская "Королева высоты" дважды поднялась на высшую ступеньку пьедестала на двух самых престижных стартах сезона. В начале марта Ярославе хватило успешного прыжка на 1,98 метра, чтобы стать чемпионкой Европы, который состоялся в турецком Стамбуле.

Добавим! На этом ЧЕ-2023 на пьедестал поднялась еще одна украинская прыгунья в высоту. Речь идет о Екатерине Табашник, которая стала бронзовым призером.

Прошло два месяца, как Магучих снова стала лучшей, но на этот раз на чемпионате мира-2023. Сразу три легкоатлетки прошли высоту 1,99 метра. Ярослава в компании австралиек Олислагерс и Паттерсон. Но лишь украинке покорилась следующая высота в 2,01 метра (только со второй попытки).

Магучих впервые в карьере стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту. До этого Ярослава дважды была второй (в 2019-м и 2022-м годах).

Любопытно! Благодаря "золоту" ЧМ-2023 Магучих получила лицензию на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже.

Видео с соревнований Магучих

"Молодежка" по футболу впервые поедет на Олимпиаду

Молодежная сборная Украины по футболу впервые в истории посоревнуется на Олимпийских играх, которые в 2024 году состоятся в Париже. Это достижение покорилось благодаря победе команды Руслана Ротаня в четвертьфинале Евро-2023 над французами.

Украинцы сумели отыграться, хотя первыми проигрывали в счете уже на 19-й минуте встречи. Дальше забивали исключительно футболисты сине-желтой команды. Сначала Судаков оформил дубль, а добил "Ле Бле" Бондаренко. Финальный свисток зафиксировал победу Украины 3:1, которая, к сожалению, стала последней для нее на этом Евро. В полуфинале украинцы проиграли Испании (5:1).

Однако вылет в шаге от финала не отобрал у украинской "молодежки" путевку на ОИ-2024, куда Франция вышла напрямую из-за статуса хозяйки.

К слову. С европейского континента на Олимпиаду-2024 уже отобрались четыре сборные – Франция (как хозяйка), Израиль, Испания, Украина.

Украинский нокаут для Барселоны в ЛЧ

Перед групповым раундом Лиги чемпионов-2023/2024 жребий свел в одну группу Шахтер с Барселоной. 25 октября "горняки" уступили на выезде в Каталонии со счетом 2:1.

Однако 7 ноября настало время реванша для "горняков". Что они и успешно сделали. Шахтер провел одну из своих лучших игр в нынешнем розыгрыше ЛЧ, а гол Даниила Сикана на 40-й минуте стал единственным во встрече в Гамбурге. Нападающий заставил неистовствовать местные трибуны.

Минимальная победа "кротов" продержалась до финального свистка. Шахтер лишь в третий раз в истории победил испанскую Барселону (1:0) в 11 сыгранных матчах. До этого такой положительный результат дончане получили в сезонах 2004/2005 (2:0) и 2008/2009 (2:3).

К слову. Шахтер уже закончил групповой раунд ЛЧ на третьем месте и продолжит евровесну в Лиге Европы.

Видеообзор матча Шахтер – Барселона

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Садурская – украинка, которая не видит границ во фридайвинге

22 июля 2023 года. День, переписавший историю фридайвинга. Наша украинка Екатерина Садурская переплюнула мировой рекорд (по правилам Международной ассоциации развития фридайвинга) на турнире Vertical Blue. Спортсменка без ластов погрузилась на глубину 74 метра.

Интересно, что на этом уроженка Харькова не остановилась. На этих же соревнованиях Садурская решила побить свой рекорд, погрузившись уже на 76 метров. И это ныряние украинцы покорилось со второй попытки. Без ластов и другого вспомогательного инвентаря Екатерина Садурская установила абсолютный мировой рекорд. Для его установления украинская дайверша была под водой 3 минуты 12 секунд.



Екатерина Садурская после установления мирового рекорда / Фото из инстаграма спортсменки

Такое ныряние без дополнительных средств является самым сложным во фридайвинге. Ведь спортсмен ныряет и выныривает только за счет собственного тела и его мышц.

Харлан – спортсменка, которая изменила мировые правила

И вишенкой на торте в этой подборке является наша спортивная гордость Ольга Харлан. ЧМ-2023 в Милане останется навсегда в памяти не только фехтовальщицы, но и людей со всего мира. После этих соревнований об украинской саблистке узнали даже те, кто не интересуется спортом.

Уже в первой схватке Харлан встретилась с россиянкой Анной Смирновой и заслуженно победила. После последнего укола было ясно, что Ольга не будет пожимать руку соперницы, а выставила перед собой саблю. На что не ответила представительница страны-агрессора.



Харлан не пожала руку россияне Смирновой / Скриншот из видео

Все было хорошо. Ольга пошла отдыхать и готовиться к следующей схватке. Зато россиянка цинично сидела на стуле и ждала изменения решения судей. Через некоторое время появилась шокирующая информация о дисквалификации Харлан. В FIE обесценили победу украинки, отстранив ее от соревнований и "наградив" черной карточкой (дисквалификация на 60 дней).

Это произвело фурор в мировом сообществе. И не только спортивном. В FIE долго не думали и решили несколько отбелить свою репутацию после такого абсурдного решения. Ольгу допустили к командным соревнованиям и даже дали лицензию на Олимпиаду-2024. Но индивидуальные соревнования для украинки были закончены.

Важно. Поступок Ольги изменил мировые правила фехтования. Теперь спортсмены не обязаны здороваться рукопожатиями. Достаточно только протягивать саблю.

Это еще одна украинская спортивная победа над россиянами. Харлан навсегда записала свое имя в историю фехтования. А еще впоследствииFIE закрыл вопрос черной карты для украинской саблистки, которая уже порадовала всех своими новыми наградами.