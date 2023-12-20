24 Канал нагадує читачам, якими були найгучніші досягнення українського спорту у складному для нас 2023 році. Перемога Олександра Усика, неймовірна звитяга "гірників" у Лізі чемпіонів та ще багато чого історичного зробили українські спортсмени в році, що минає.

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Дюбуа б'є нижче пояса, а Усик за таке кладе на ринг

Усі з нетерпінням чекали повернення Олександра Усика на ринг після двох успішних поєдинків проти Ентоні Джошуа у 2022 році. І от, у ніч проти 27 серпня 2023 року, прихильники боксу знову побачили свого кумира та улюбленця на настилі. Його суперником став ще один представник Великої Британії Даніель Дюбуа.

До 5-го раунду на ринзі домінував український чемпіон світу, у якого була мета – успішно захистити титули. Після екватора поєдинку Дюбуа став більш розкутим у своїх діях та шокуюче поклав Усика на настил рингу. Однак зробив це він не за правилами, поціливши нижче пояса Олександру.

Після чого бій набув нових емоцій, які просто зашкалювали. Неспортивна поведінка британця ще більше розізлила Усика, який у наступних чотирьох раундах двічі відправляв брутального суперника на землю. У 9-му раунді суддя зупинив бій, присудивши перемогу нокаутом Усику. Хоча, звісно, що команда Дюбуа була обурена таким рішенням та стверджувала, що їх Даніель міг би продовжувати двобій.

Тепер Усик йде по "душу" Тайсона Ф'юрі, який володіє поясом WBC, якого так бракує Олександру до звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Їхня зустріч відбудеться вже 7 лютого 2024 року. Сподіваємось, що в підсумках 2024-го року буде вписана історична перемога Усика над "Циганським королем".

Відеоогляд бою Усик – Дюбуа

Магучіх підтвердила статус "Королеви висоти"

Ярослава Магучіх провела свій черговий чудовий сезон у кар'єрі. Влітку 2023 року українська "Королева висоти" двічі підійнялась на найвищу сходинку п'єдесталу на двох найпрестижніших стартах сезону. На початку березня Ярославі вистачило успішного стрибка на 1,98 метра, аби стати чемпіонкою Європи, який відбувся у турецькому Стамбулі.

Додамо! На цьому ЧЄ-2023 на п'єдестал підійнялась ще одна українська стрибунка у висоту. Мова йде про Катерину Табашник, яка стала бронзовою призеркою.

Минуло два місяці, як Магучіх знову стала найкращою, але цього разу на чемпіонаті світу-2023. Одразу три легкоатлетки пройшли висоту 1,99 метра. Ярослава у компанії австралійок Оліслагерс і Паттерсон. Але лише українці підкорилась наступна висота у 2,01 метра (тільки з другої спроби).

Магучіх вперше у кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. До цього Ярослава двічі була другою (у 2019-му та 2022-му роках).

Цікаво! Завдяки "золоту" ЧС-2023 Магучіх здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться у Парижі.

Відео зі змагань Магучіх

"Молодіжка" з футболу вперше поїде на Олімпіаду

Молодіжна збірна України з футболу вперше в історії позмагається на Олімпійських іграх, які у 2024 році відбудуться у Парижі. Це досягнення підкорилось завдяки перемозі команди Руслана Ротаня у чвертьфіналі Євро-2023 над французами.

Українці зуміли відігратись, хоча першими програвали у рахунку вже на 19-й хвилині зустрічі. Далі забивали виключно футболісти синьо-жовтої команди. Спершу Судаков оформив дубль, а добив "Ле Бле" Бондаренко. Фінальний свисток зафіксував перемогу України 3:1, яка, на жаль, стала останньою для неї на цьому Євро. У півфіналі українці програли Іспанії (5:1).

Однак виліт за крок до фіналу не відібрав в української "молодіжки" путівки на ОІ-2024, куди Франція вийшла напряму через статус господарки.

До слова. Із європейського континенту на Олімпіаду-2024 вже відібрались чотири збірні – Франція (як господарка), Ізраїль, Іспанія, Україна.

Український нокаут для Барселони у ЛЧ

Перед груповим раундом Ліги чемпіонів-2023/2024 жереб звів в одну групу Шахтар із Барселоною. 25 жовтня "гірники" поступились на виїзді у Каталонії з рахунком 2:1.

Однак 7 листопада настав час реваншу для "гірників". Що вони й успішно зробили. Шахтар провів один зі своїх найкращих ігор у цьогорічному розіграші ЛЧ, а гол Данила Сікана на 40-й хвилині став єдиним у зустрічі в Гамбурзі. Нападник змусив шаленіти місцеві трибуни.

Мінімальна перемога "кротів" протрималась аж до фінального свистка. Шахтар лише втретє в історії переміг іспанську Барселону (1:0) в 11 зіграних матчах. До цього такий позитивний результат донеччани здобули у сезонах 2004/2005 (2:0) та 2008/2009 (2:3).

До слова. Шахтар вже закінчив груповий раунд ЛЧ на третьому місці та продовжить євровесну у Лізі Європи.

Відеоогляд матчу Шахтар – Барселона

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Садурська – українка, яка не бачить меж у фрідайвінгу

22 липня 2023 року. День, який переписав історію фрідайвінгу. Наша українка Катерина Садурська переплюнула світовий рекорд (за правилами Міжнародної асоціації розвитку фрідайвінгу) на турнірі Vertical Blue. Спортсменка без ластів занурилась на глибину 74 метри.

Цікаво, що на цьому уродженка Харкова не зупинилась. На цих же змаганнях Садурська вирішила побити свій рекорд, занурившись вже на 76 метрів. І це пірнання українці підкорилось із другої спроби. Без жодних ластів і іншого допоміжного інвентарю Катерина Садурська встановила абсолютний світовий рекорд. Для його встановлення українська дайверка була під водою 3 хвилини 12 секунд.



Катерина Садурська після встановлення світового рекорду / Фото з інстаграму спортсменки

Таке пірнання без додаткових засобів є найскладніших у фрідайвінгу. Адже спортсмен пірнає і виринає лише за рахунок власного тіла та його м'язів.

Харлан – спортсменка, яка змінила світові правила

І вишенькою на торті у цій підбірці є наша спортивна гордість Ольга Харлан. ЧС-2023 у Мілані залишиться назавжди у пам'яті не лише фехтувальниці, а й людей з усього світу. Після цих змагань про українську шаблістку дізнались навіть ті, хто не цікавиться спортом.

Вже у першій сутичці Харлан зустрілась із росіянкою Анною Смірновою та заслужено перемогла. Після останнього уколу було ясно, що Ольга не буде тиснути руку суперниці, а висунула перед собою шаблю. На що не відповіла представниця країни-агресора.



Харлан не потиснула руку росіянці Смірновій / Скриншот із відео

Все було добре. Ольга пішла відпочивати та готуватись до наступної сутички. Натомість росіянка цинічно сиділа на стільці та чекала зміни рішення суддів. Через певний час з'явилась шокуюча інформація про дискваліфікацію Харлан. У FIE знецінили перемогу українки, усунувши її від змагань та "нагородивши" чорною карткою (дискваліфікація на 60 днів).

Це спричинило фурор у світовій спільноті. І не лише спортивній. У FIE довго не думали та вирішили дещо вибілити свою репутацію після такого абсурдного рішення. Ольгу допустили до командних змагань та навіть дали ліцензію на Олімпіаду-2024. Але індивідуальні змагання для українки були закінчені.

Важливо. Вчинок Ольги змінив світові правила фехтування. Тепер спортсмени не зобов'язані вітатись рукостисканнями. Достатньо лише протягувати шаблю.

Це ще одна українська спортивна перемога над росіянами. Харлан назавжди записала своє ім'я в історію фехтування. А ще згодом FIE закрило питання чорної картки для української шаблістки, яка вже потішила усіх своїми новими нагородами.