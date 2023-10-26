Украинка не собиралась давить руку сопернице после победы. Ольга просто протянула перед собой саблю, но Анна Смирнова решила не здороваться саблей. В FIE обесценили победу Харлана, которую сначала пропустили в следующий раунд, "наградив" Ольгу черной карточкой (дисквалификация на 60 дней).

Вот так Харлан подарила Залужному особую саблю, которой победила россиянку на скандальном ЧМ

Поступок Харлан, изменивший историю фехтования

Этот инцидент разнесся чуть ли не по всему миру. Очень большое количество простых людей, поклонников фехтования и спортсменов приняли сторону Харлан. После чего международная федерация фехтования решила несколько отбелить свою репутацию, допустив Ольгу в командные соревнования, где Украина стала четвертой и дав украинцы олимпийскую лицензию в Париж-2024.

Впоследствии эмоции после этой ситуации начали угасать, а Ольга наслаждалась отдыхом в семейном кругу. Но тем "черной карты" осталась открытой. Однако в одном из интервью саблистка рассказала, что до сих пор не получила официальной дисквалификации.

После возвращения в Украину Харлан подарила ту самую саблю, которой фехтовала против российской "нейтральной" соперницы, Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

К слову. FIE изменила мировые правила после ситуации с Харланом. Теперь фехтовальщики не обязаны давить друг другу руки после поединков.

Как Харлан стала чемпионкой "Сателлит", несмотря на "черную карточку"?

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев решил расставить все точки над "і" в этой ситуации с устранением Харлана на 60 дней от соревнований. Ведь 21 октября Ольга стала чемпионкой на турнире в Турции, где в украинском финале победила землячку Алину Комащук – 15:8.

Ильяшев рассказал, как Харлану разрешили принять участие в соревнованиях. По его словам, еще 7 сентября украинская федерация получила письмо от FIE, в котором было указано, что вопрос дисквалификации титулованной саблистки был "закрытым".

Глава ФФУ отметил, что эта формулировка не означает отмены предыдущего решения FIE, но организация и не оставила его в силе.