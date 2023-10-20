Элина Свитолина, Ольга Харлан и Ярослава Магучих стали главными героинями спортивного сезона 2023 года. Печатное издание Vogue Ukraine Edition впервые в своей истории посвятило три обложки трем звездам украинского спорта.
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Невероятные образы звездных украинок
Несмотря на плотный график соревнований и тренировок, спортсменки нашли время для интервью и приняли участие в фотосессии.
Обложки октябрьского номера Vogue Ukraine / Vogue Ukraine
Самую титулованную украинскую теннисистку Элину Светолину, несмотря на ее плотный график тренировок, мы сняли в Нью-Йорке. В Европе и США сфотографировали олимпийскую чемпионку по фехтованию Ольгу Харлан и действующую чемпионку мира по прыжкам в высоту Ярославу Магучих,
– отметили в Vogue Ukraine.
Элина Свитолина в интервью журналу рассказала о триумфальном возвращении на корт, своем благотворительном фонде, поддерживающем юных одаренных теннисистов, а также об участии в фандрейзинговой платформе United24.
Элина Свитолина на страницах Vogue Ukraine / Vogue Ukraine
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан на страницах журнала рассказала о скандальной дисквалификации на ЧМ-2023, когда она отказалась пожимать руку россияне.
Ольга Харлан в новом образе / Vogue Ukraine
Чемпионка мира Ярослава Магучих сообщила о своих успехах, достигших в сезоне, а также о подготовке к Олимпиаде-2024.
Ярослава Магучих / Vogue Ukraine