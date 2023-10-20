Элина Свитолина, Ольга Харлан и Ярослава Магучих стали главными героинями спортивного сезона 2023 года. Печатное издание Vogue Ukraine Edition впервые в своей истории посвятило три обложки трем звездам украинского спорта.

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Невероятные образы звездных украинок

Несмотря на плотный график соревнований и тренировок, спортсменки нашли время для интервью и приняли участие в фотосессии.

Обложки октябрьского номера Vogue Ukraine / Vogue Ukraine

Самую титулованную украинскую теннисистку Элину Светолину, несмотря на ее плотный график тренировок, мы сняли в Нью-Йорке. В Европе и США сфотографировали олимпийскую чемпионку по фехтованию Ольгу Харлан и действующую чемпионку мира по прыжкам в высоту Ярославу Магучих,

– отметили в Vogue Ukraine.

Элина Свитолина в интервью журналу рассказала о триумфальном возвращении на корт, своем благотворительном фонде, поддерживающем юных одаренных теннисистов, а также об участии в фандрейзинговой платформе United24.

Элина Свитолина на страницах Vogue Ukraine / Vogue Ukraine

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан на страницах журнала рассказала о скандальной дисквалификации на ЧМ-2023, когда она отказалась пожимать руку россияне.

Ольга Харлан в новом образе / Vogue Ukraine

Чемпионка мира Ярослава Магучих сообщила о своих успехах, достигших в сезоне, а также о подготовке к Олимпиаде-2024.

Ярослава Магучих / Vogue Ukraine