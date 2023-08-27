Александр Усик очень хотел провести бой с абсолютом против Тайсон Фьюри. Но болтливый "Цыганский король", владеющий поясом WBC, оказался трусом. Все правдами и неправдами британец ушел от боя против украинского чемпиона мира. Поэтому Усику вышел в ринг против Даниэла Дюбуа, чтобы защитить свои пояса, сообщает 24 Канал.

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Перед началом боя к миру обратился Владимир Зеленский.

Видео обращения президента Украины

Усик уже под традиционную песню "Братья" вышел в ринг, которую исполнил Василий Жадан.

Видео выхода на ринг Усика

Первый раунд начался с разведки. Александр присматривался к комфортной дистанции, которую должен выдерживать против Дюбуа. Даниэль попытался выбросить аперкот, но украинец контролировал ситуацию. Вместо этого украинец выбросил точный джеб.

В середине второго раунда Усик начал от разведки переходить в атаку. Британец попытался выбрасывать двойки, но получил ответный левый боковой в голову Дюбуа.

В следующем раунде Усик несколько раз метко отправлял ударившего в голову соперника. Хотя эту 3-минутку первым номером пытался боксировать Даниэль, которому было сложно успевать за подвижностью украинца.

Грязный бой от Дюбуа

Ближе к экватору боя британец стал раскрепощеннее в своих действиях и неоднократно заставлял Александра понервничать.

В 5-м раунде Усик свалился на настил. Дюбуа действовал не по правилам, пробив ниже пояса. Судья приостановил сражение, чтобы дать украинцу время на восстановление. Очень позорное поведение от британца.

Видео удара ниже пояса от Дюбуа

Это грязное поведение от британца лишь разозлило Усика, исполнившего несколько классных апперкотов и джебов.

Шестой раунд прошел под контролем украинца. Английские комментаторы уже отдавали победу своему земляку.

В следующем раунде Усик продолжил свой план, стараясь не отпускать соперника от канатов.

В 8 раунде Усик отправил Дюбуа на ринг после мощной комбинации. Но гонг об окончании 3-минутки спас британца.

Даниэль был просто беспомощным, если сравнивать со стилем боя украинского боксера. Очень сложно дышалось британцу в 9-м раунде. И снова Дюбуа отправился в нокдаун.

Усик нокаутировал Дюбуа!!!

Усик защитил свои чемпионские пояса и добавил в свой актив еще одну победу над представителем Великобритании. Александр стал настоящим кошмаром для боксеров из этой европейской страны.

Теперь Усик будет делать все, чтобы попытаться уговорить Фьюри на бой за абсолют.