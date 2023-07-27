Однако украинским спортсменам можно соперничать только в том случае, если россияне и белорусы будут выступать под нейтральным флагом. Первая украинско-российская дуэль после отмены Украиной бойкота была зафиксирована на чемпионате мира по фехтованию. Наша лидерка в сабле Ольга Харлан противостояла россиянке Анне Смирновой, пишет 24 Канал.

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Никаких рукопожатий с врагом

Украинцы удалось опозорить российскую саблистку уже в первом раунде. Счет встречи разгромный 15:7 в пользу Харлана.

После поединка россиянка пошла в сторону Ольги, чтобы пожать ей руку. Однако это не было в планах Харлана. Украинская саблистка не позволила Смирновой приблизиться к ней, выдвинув саблю вперед. Украинка не пожала руку представительнице страны-агрессора, которая ежедневно обстреливает родной город Ольги – Николаев, где продолжает жить часть ее семьи.



Харлан не пожала руку россияне на ЧМ / Скриншот с трансляции

В этот момент Ольга что-то резко, но коротко сказала в сторону россиянки. Можно только догадываться, что Смирнова услышала в свою сторону. Возможно, Харлан ей объяснила такой поступок и затронула тему войны.

Была информация, что из-за отсутствия рукопожатий Харлан могут дисквалифицировать. В пункте 122 правил FIE от января 2021 года говорится, что поединок не заканчивается, пока обе фехтовальщицы после победного укола не поздравят друг друга, рефери и зрителей.

Россиянка подала протест на такое поведение Харлан из-за отсутствия "проявления уважения". Российская фехтовальщица взяла себе стул и прямо на дорожке ждала решения устроителей соревнований. Очень дерзкое поведение Смирновой, уже никого не удивляющее. Она же представительница клоунской России. После долгого ожидания россиянка бросила дорожку, ведь соревнование нужно было продолжать.



Смирнова ждала решения прямо на дорожке / Скриншот по трансляции

Однако впоследствии это было опровергнуто. Ведь в регламенте ЧМ нет пункта о рукопожатии. Но в фехтовании не обязательно давить руку, можно просто выдвинуть саблю. Ольга же не стала прикасаться к сабле соперницы, но выдвинула ее перед свергнутой ею оппоненткой.

Судьи после продолжавшейся 50 минут консультации не изменили свое решение и зафиксировали победу Харлан.

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