В Будапеште подошел к концу чемпионат мира по легкой атлетике. На последний игровой день было вынесено соревнование по прыжкам в высоту, пишет 24 канал.

По теме Успех в Венгрии: Марина Бех-Романчук стала вице-чемпионкой мира в тройном прыжке

В финальную стадию прошли две украинки – Ирина Геращенко и Ярослава Магучих. Последняя считалась одной из фавориток турнира и наконец выиграла его.

Ярослава преодолела три из четырех высот по пути до 1,99 метра с первой попытки. До этой отметки смогли добраться только она и австралийки Олислагерс и Паттерсон.

Все они пошли покорять 2,01 метра, но это удалось сделать только украинцы со второй попытки. Таким образом, Магучих впервые в карьере становится чемпионкой мира по прыжкам в высоту. В 2019 и 2022 годах она была второй.

Невероятно чувствую себя. Так получила золото для своей страны! Мы никогда не сдаемся и будем бороться до самого конца,

– заявила Магучих после победы.

Читайте также Олимпийский призер Ольга Саладуха во второй раз стала мамой: щемящие фото

Ярослава уверенно выполнила олимпийский норматив (1,97 метра) и получила третью для Украины лицензию в этой дисциплине. Ранее путевки в Париж получили Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Последняя, к слову, в финале ЧМ-2023 заняла пятое место с результатом 1,94 метра.