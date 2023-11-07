Шахтер – Барселона 1:0

Гол: Сикан, 40

7 ноября состоялась вторая из двух встреч Шахтера и Барселоны. "Горняки" подошли к этому поединку с дополнительной мотивацией, ведь в выездном матче уступили "блаугранас" 2:1. Тогда единственный гол "кротов" забил Георгий Судаков, прогнозируемо вышедший в старте донецкого клуба, сообщает 24 Канал.

К теме Сикан шокирует Барселону: нападающий Шахтера забил свой третий гол в Лиге чемпионов

Уже с первых минут Барса включила высокий прессинг. Шахтер же пытался использовать проблемные фланги защиты гостей.

Прекрасный момент был в первые 15 минут у "горняков". Матвиенко оказался в штрафной Барселоны, грамотно прикрыл корпусом мяч и мощно пробил по воротам тер Штегена. Если бы не сейв немецкого голкипера, Шахтер бы уже праздновал первое взятие ворот.

Гости ответили ударом над перекладиной от Рафиньи.

Очень щепетильная игра была до 40-й минуты, когда Шахтер повел в счете. Голевая атака "горняков" начала с контроля мяч, который в финальной стадии перевелся на фланг на Гочолейшвили. Гиорги сделал выверенную передачу в штрафную Барселоны, где Сикан обыграл на втором этаже Кристенсена и отправил мяч в сетку ворот тер Штегена – 1:0.

Видео гола Сикана

До конца первого тайма испанцы так и не смогли создать хотя бы какую-нибудь остроту у украинских ворот. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете Шахтера 1:0.

Сдержали атаку испанского гранда

Второй тайм начался с удара Торреса. Шахтер ответил бешеным спринтом от Гочолейшвили, удар которого парировал голкипер гостей.

Едва ли не самую большую опасность у ворот "горняков" исходила от Рафиньи, который то и дело пробивал по владениям хозяев.

Через несколько минут Сикан мог оформлять дубль, но на этот раз тер Штеген вышел победителем из дуэли против форварда Шахтера.

Уже в следующей атаке Невертон пробил над перекладиной. Не слишком удался выстрел левому вингеру украинского клуба.

Барселоне не удалось на старте второй части игры забить быстрый гол. Поэтому Хави отреагировал на это заменами. К сожалению, замены "горняков" были вынужденными. Сначала Сикан не смог продолжить игру, а впоследствии "кроты" еще потеряли капитана Степаненко, которого на поле сменил Назарина.

Гениальная командная игра "горняков"

Феликс пытался проверить бдительность голкипера донецкого клуба, но в последний момент его выстрел заблокировал защитник "горняков".

Чем меньше оставалось времени в матче, тем больше на ворота Шахтера давила Барселона. "Блаугранас" преобладали на футбольном поле.

Прекрасную контратаку организовали хозяева на 78-й минуте. Однако команда Пушича не смогла довести ее до удара, Зубков отдал в придачу партнеру по команде.

В конце поединка футболисты испанского гранда сигнализировали арбитру об игре рукой защитника "горняков" у ворот Шахтера. Но судья не повел себя на апелляцию каталонцев.

Невертон мог удваивать преимущество хозяев, а мяч даже побывал во владениях Барсы. Но легионер Шахтера залез в офсайд, поэтому гол не засчитали.

Феликс откровенно "рисовал" пенальти в штрафной "горняков", но арбитр показал подниматься футболисту Барселоны.

Видеообзор матча Шахтер – Барселона

Шахтер, несмотря на яростный натиск Барселоны, удержал минимальный победный счет в Гамбурге 1:0. Это первая победа Пушича во главе донецкого клуба в Лиге чемпионов и вторая для "кротов" в текущем групповом раунде ЛЧ. Дончане набрали уже 6 баллов. Барселона с 9 очками продолжает лидировать в группе "Н".