Пять замечательных шансов Украины на медали Олимпиады-2020: путь борчих в Токио

Женская сборная Украины по вольной борьбе завоевала больше лицензий на Олимпиаду-2020 в Токио среди борцов. До 5 украинок будут бороться под "сине-желтым" флагом за награды.

Путь к Олимпиаде-2020

Если бы не было сложно после переноса Олимпийских игр на 2021, но последние дают все больше надежды для Украинской на медали. Украинские борчихи не является исключением. Чуть ли не с каждой соревнований девушки привозят целую гору наград, что не может не радовать наш глаз.

Примечательно Вера в собственные силы и тренера помогает показывать высокий результат, – борец Оксана Ливач

Кто представит Украину на Олимпиаде-2020

Оксана Ливач (50 килограммов)

Алина Акобия-Грушина (57 килограммов)

Ирина Коляденко (62 килограмма)

Алла Черкасова (68 килограммов)

Алла Белинская (76 килограммов)

"Шансы есть, поэтому должна использовать его на полную"

Оксана Ливач – одна из надежд Украины на медали в весовой категории до 50 килограммов. 24-летняя девушка из Долины (Ивано-Франковская область) отмечается на ковры бойцовским характером. Ее скорость может доставить проблемы многим соперницам. Хотя все мы знаем, что на Олимпийских играх выступают только лучшие.

Чемпионат Европы, который состоялся в польской Варшаве, Оксана может добавить себе в опыт. Ливач в схватке за третье место обидно проиграла россиянке Екатерине Полещук.

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"Серебро" с привкусом победы

В начале лета представительница Львовской области хорошо выступила на мемориале Зиолковського (Poland Open-2021), который состоялся в Варшаве (Польша). Украинка заняла второе место.

Украина заняла первое место в общекомандном зачете Poland Open-2021.

Почему же "серебро" с привкусом победы? В финале Ливач встретилась с одной из фавориток Олимпиады-2020 львовянкой, которая выступает за Азербайджан Марией Стадник. На польской земле Мария на опыте уверенно повела в счете. Но по ходу схватки включилась Ливач, которая сократила преимущество в счете с трехкратной призером Олимпиады.

Интересно! Стадник третий раз победила талантливую украинку за последние три года. Этот финал мог быть генеральной репетицией перед Олимпийскими играми в Токио. При хороших раскладах именно эти борчихи могут поспорить за "золото" этой весовой категории Японии.

Отметим, что борец из Азербайджана перед мемориалом стала 8-кратной чемпионкой Европы.

Именно Мария будет одной из главных претенденток на золотую награду, а там посмотрим... Стадник заявляла, что соревнования были проверкой собственных сил перед Олимпиадой в Токио. В Польшу приехало много конкуренток, которые имеют олимпийские лицензии и являются потенциальными соперницами в борьбе за победу в Японии.

В активе львовянки уже три награды Олимпийских игр. В 2008 году Мария впервые поднялась на пьедестал на главных соревнованиях в карьере каждого спортсмена – третье место. Уже в 2012 и 2016 годах Стадник завоевала две серебряные награды в Лондоне и Рио-де-Жанейро соответственно.

Перед почти каждым олимпийским циклом спортсменка говорила, что это ее последняя Олимпиада, но "золото", которое еще не получила Мария, не давало покоя борчихи. Поэтому в Токио Стадник идет исключительно за наградой высшей пробы.

Оксана в эксклюзивном интервью Спорт 24 рассказывала, что настраивается на Олимпиаду очень серьезно.

Мария Стадник – одна из легендарных спортсменок современности. Поэтому для меня большая честь соревноваться с такими соперницами. В Токио у меня есть шанс, поэтому должна использоваться им на полную. А там время покажет и расставит все на свои места,

– сказала Ливач.

Ливач – Стадник видеообзор

"У Алины есть все для победы"

Еще одна украинская надежда в Токио Алина Акобия-Грушина не закончила чемпионат Европы без наград. Украинцы пришлось побороться против представительницы Италии Франчески Инделикато. Алина за две минуты положила соперницу на туше в малом финале 6-0.

Акобия-Грушина – Иделикато видеообзор

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Украинский борец во время своей столкновений выделялась мощным характером к борьбе. Хотя сама девушка отмечает, что ей часто не хватает уверенности в собственных силах. Надеемся, что в Токио Алина наконец поверит в себя и покажет отличный уровень борьбы.

Моя ошибка заключается в том, что я готова к большим победам, но мне часто не хватает веры в свои силы. И на чемпионате Европы за это поплатилась, что допускала такие мысли. Физически и функционально была готова, что можно было увидеть в столкновениях,

– призналась Алина.

Незадолго до чемпионата Европы украинка боролась олимпийскую лицензию в Будапеште.

Уже в конце мая Алина стала чемпионкой Европы U-23. В финальной встрече уверенно разобрала польку Патрисию Гиль и стала чемпионкой континентального турнира.

Олимпийские игры в Токио будут для меня первыми в карьере. Радуюсь, что завоевала путевку, где буду представлять Украину и свою весовую категорию. Не знаю, как все сложится, но мое участие на Олимпиаде, это уже для меня большая победа,

– заявила Алина.

Победный путь Коляденко может продолжиться

Украинка Ирина Коляденко первой среди украинских борчих вышла в финал, где боролась за звание чемпионки Европы. Ее соперницей стала неуступчивая спортсменка из Венгрии Марианна Шаштин. Коляденко продемонстрировала классный уровень борьбы и заслуженно победила.

Финальная схватка Коляденко против Шаштин видеообзор

В 2019 году Коляденко стала серебряным призером чемпионата мира в Нур-Султан (Казахстан).

На следующий 2020 в Риме Ирина взяла бронзовую награду. В утешительной схватке украинка оказалась сильнее представительницы Румынии Кристины Тунде Инчзе. Уроженка Ирпеня не оставила сопернице никаких шансов, не позволив набрать румынке баллов. Встреча завершилась разгромной победой Коляденко со счетом 8:0.

Спортсменка ни старается оценивать свою форму, но "золото" на польской земле дало четко понять, какой высокий уровень борьбы демонстрирует Ирина.

Опыт в составе Украины

Алла Черкасова – наиболее опытная борец с Украиной в Токио. Тренерский штаб сборной Украины до последнего решал информацию о том, кто именно поедет в Токио в весе до 68 килограммов. Впрочем, на учебно-тренировочных сборах в Заросляке было принято решение в пользу Аллы Черкасовой.

Достижения Черкасовой: главное

В далеком 2010 году стала чемпионкой Кубка мира по борьбе, годом ранее получила на этом турнире "серебро".

Черкасова – чемпионка Европы (2019) в Бухаресте. На чемпионате надевала на свою шею одну серебряную и три бронзовые награды.

В 2018 году в Будапеште стала чемпионкой мира. До этого лишь в 2010 в Москве занимала третье место.

В Минске (2019) завоевала "бронзу" Европейских игр.

Мечта Белинской, которая превратилась в реальность

Другой кандидатом на поездку в Токио в этом весе была Алина Бережная-Махиня из Донецкой области.

Алла стала последней из украинок, которая получила олимпийскую лицензию. Но, как она это сделала, это было одно удовольствие. Борчихи нужно было дойти до финала на лицензионном турнире в Болгарии. Белинская вышла в финал, где поборолась за "золото" соревнований против представительницы Турции Ясемин Адар. Алла стала чемпионкой турнира.

Видео схватки, которая принесла олимпийскую лицензию Белинской

Для 25-летней украинской борчихи Олимпиада в Токио будет дебютной в карьере. Перед этим украинка праздновала еще один успех на чемпионате Европы. Алла в весовой категории 72 килограмма продемонстрировала замечательную борьбу и вырвала "золото" у представительницы Болгарии Юлианны Яневи 6-3. Белинская стала чемпионкой Европы.

Победный путь Белинская продолжила и на Poland Open-2021. Украинцы не было равных на польской земле. На пути к "золоту" она одолела борчих с Казахстана (5:4), Румынии (6:1), России (11:3) и Турции (5:4). В схватке против представительницы Турции не обошлось без челленджа, где судьи вновь вынесли правильное решение – "золото" Белинской.

Олимпиада-2020 в Токио начнется 23 июля и в происходить до 8 августа. При хороших раскладах все 5 украинок могут побороться за награды крупнейшего старта в жизни каждого спортсмена.