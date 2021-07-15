Пять замечательных шансов Украины на медали Олимпиады-2020: путь борчих в Токио
Источник:24 канал
Женская сборная Украины по вольной борьбе завоевала больше лицензий на Олимпиаду-2020 в Токио среди борцов. До 5 украинок будут бороться под "сине-желтым" флагом за награды.
Путь к Олимпиаде-2020
Если бы не было сложно после переноса Олимпийских игр на 2021, но последние дают все больше надежды для Украинской на медали. Украинские борчихи не является исключением. Чуть ли не с каждой соревнований девушки привозят целую гору наград, что не может не радовать наш глаз.
Примечательно Вера в собственные силы и тренера помогает показывать высокий результат, – борец Оксана Ливач
Кто представит Украину на Олимпиаде-2020
- Оксана Ливач (50 килограммов)
- Алина Акобия-Грушина (57 килограммов)
- Ирина Коляденко (62 килограмма)
- Алла Черкасова (68 килограммов)
- Алла Белинская (76 килограммов)
"Шансы есть, поэтому должна использовать его на полную"
Оксана Ливач – одна из надежд Украины на медали в весовой категории до 50 килограммов. 24-летняя девушка из Долины (Ивано-Франковская область) отмечается на ковры бойцовским характером. Ее скорость может доставить проблемы многим соперницам. Хотя все мы знаем, что на Олимпийских играх выступают только лучшие.Чемпионат Европы, который состоялся в польской Варшаве, Оксана может добавить себе в опыт. Ливач в схватке за третье место обидно проиграла россиянке Екатерине Полещук.
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"Серебро" с привкусом победы
В начале лета представительница Львовской области хорошо выступила на мемориале Зиолковського (Poland Open-2021), который состоялся в Варшаве (Польша). Украинка заняла второе место.Важно! Украина заняла первое место в общекомандном зачете Poland Open-2021.
Почему же "серебро" с привкусом победы? В финале Ливач встретилась с одной из фавориток Олимпиады-2020 львовянкой, которая выступает за Азербайджан Марией Стадник. На польской земле Мария на опыте уверенно повела в счете. Но по ходу схватки включилась Ливач, которая сократила преимущество в счете с трехкратной призером Олимпиады.
Интересно! Стадник третий раз победила талантливую украинку за последние три года. Этот финал мог быть генеральной репетицией перед Олимпийскими играми в Токио. При хороших раскладах именно эти борчихи могут поспорить за "золото" этой весовой категории Японии.
- Отметим, что борец из Азербайджана перед мемориалом стала 8-кратной чемпионкой Европы.
Именно Мария будет одной из главных претенденток на золотую награду, а там посмотрим... Стадник заявляла, что соревнования были проверкой собственных сил перед Олимпиадой в Токио. В Польшу приехало много конкуренток, которые имеют олимпийские лицензии и являются потенциальными соперницами в борьбе за победу в Японии.
- В активе львовянки уже три награды Олимпийских игр. В 2008 году Мария впервые поднялась на пьедестал на главных соревнованиях в карьере каждого спортсмена – третье место. Уже в 2012 и 2016 годах Стадник завоевала две серебряные награды в Лондоне и Рио-де-Жанейро соответственно.
- Перед почти каждым олимпийским циклом спортсменка говорила, что это ее последняя Олимпиада, но "золото", которое еще не получила Мария, не давало покоя борчихи. Поэтому в Токио Стадник идет исключительно за наградой высшей пробы.
Мария Стадник – одна из легендарных спортсменок современности. Поэтому для меня большая честь соревноваться с такими соперницами. В Токио у меня есть шанс, поэтому должна использоваться им на полную. А там время покажет и расставит все на свои места,
– сказала Ливач.
Ливач – Стадник видеообзор
"У Алины есть все для победы"
Еще одна украинская надежда в Токио Алина Акобия-Грушина не закончила чемпионат Европы без наград. Украинцы пришлось побороться против представительницы Италии Франчески Инделикато. Алина за две минуты положила соперницу на туше в малом финале 6-0.
Акобия-Грушина – Иделикато видеообзор
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Украинский борец во время своей столкновений выделялась мощным характером к борьбе. Хотя сама девушка отмечает, что ей часто не хватает уверенности в собственных силах. Надеемся, что в Токио Алина наконец поверит в себя и покажет отличный уровень борьбы.
Моя ошибка заключается в том, что я готова к большим победам, но мне часто не хватает веры в свои силы. И на чемпионате Европы за это поплатилась, что допускала такие мысли. Физически и функционально была готова, что можно было увидеть в столкновениях,
– призналась Алина.
- Незадолго до чемпионата Европы украинка боролась олимпийскую лицензию в Будапеште.
- Уже в конце мая Алина стала чемпионкой Европы U-23. В финальной встрече уверенно разобрала польку Патрисию Гиль и стала чемпионкой континентального турнира.
Олимпийские игры в Токио будут для меня первыми в карьере. Радуюсь, что завоевала путевку, где буду представлять Украину и свою весовую категорию. Не знаю, как все сложится, но мое участие на Олимпиаде, это уже для меня большая победа,
– заявила Алина.
Победный путь Коляденко может продолжиться
Украинка Ирина Коляденко первой среди украинских борчих вышла в финал, где боролась за звание чемпионки Европы. Ее соперницей стала неуступчивая спортсменка из Венгрии Марианна Шаштин. Коляденко продемонстрировала классный уровень борьбы и заслуженно победила.
Финальная схватка Коляденко против Шаштин видеообзор
- В 2019 году Коляденко стала серебряным призером чемпионата мира в Нур-Султан (Казахстан).
- На следующий 2020 в Риме Ирина взяла бронзовую награду. В утешительной схватке украинка оказалась сильнее представительницы Румынии Кристины Тунде Инчзе. Уроженка Ирпеня не оставила сопернице никаких шансов, не позволив набрать румынке баллов. Встреча завершилась разгромной победой Коляденко со счетом 8:0.
Спортсменка ни старается оценивать свою форму, но "золото" на польской земле дало четко понять, какой высокий уровень борьбы демонстрирует Ирина.
Опыт в составе Украины
Алла Черкасова – наиболее опытная борец с Украиной в Токио. Тренерский штаб сборной Украины до последнего решал информацию о том, кто именно поедет в Токио в весе до 68 килограммов. Впрочем, на учебно-тренировочных сборах в Заросляке было принято решение в пользу Аллы Черкасовой.Другой кандидатом на поездку в Токио в этом весе была Алина Бережная-Махиня из Донецкой области.
Достижения Черкасовой: главное
- В далеком 2010 году стала чемпионкой Кубка мира по борьбе, годом ранее получила на этом турнире "серебро".
- Черкасова – чемпионка Европы (2019) в Бухаресте. На чемпионате надевала на свою шею одну серебряную и три бронзовые награды.
- В 2018 году в Будапеште стала чемпионкой мира. До этого лишь в 2010 в Москве занимала третье место.
- В Минске (2019) завоевала "бронзу" Европейских игр.
Мечта Белинской, которая превратилась в реальность
Алла стала последней из украинок, которая получила олимпийскую лицензию. Но, как она это сделала, это было одно удовольствие. Борчихи нужно было дойти до финала на лицензионном турнире в Болгарии. Белинская вышла в финал, где поборолась за "золото" соревнований против представительницы Турции Ясемин Адар. Алла стала чемпионкой турнира.
Видео схватки, которая принесла олимпийскую лицензию Белинской
Для 25-летней украинской борчихи Олимпиада в Токио будет дебютной в карьере. Перед этим украинка праздновала еще один успех на чемпионате Европы. Алла в весовой категории 72 килограмма продемонстрировала замечательную борьбу и вырвала "золото" у представительницы Болгарии Юлианны Яневи 6-3. Белинская стала чемпионкой Европы.
Победный путь Белинская продолжила и на Poland Open-2021. Украинцы не было равных на польской земле. На пути к "золоту" она одолела борчих с Казахстана (5:4), Румынии (6:1), России (11:3) и Турции (5:4). В схватке против представительницы Турции не обошлось без челленджа, где судьи вновь вынесли правильное решение – "золото" Белинской.Олимпиада-2020 в Токио начнется 23 июля и в происходить до 8 августа. При хороших раскладах все 5 украинок могут побороться за награды крупнейшего старта в жизни каждого спортсмена.