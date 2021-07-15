Шлях до Олімпіади-2020

Якби не було складно після перенесення Олімпійських ігор на 2021 рік, але останні дають все більше надії для українців на медалі. Українські борчині не є виключенням. Ледь не з кожних змагань дівчата привозять цілу гору нагород, що не може не тішити наше око.

Варте уваги Віра у власні сили та тренера допомагає показувати високий результат, – борчиня Оксана Лівач

Хто представить Україну на Олімпіаді-2020

Оксана Лівач (50 кілограмів)

Аліна Акобія-Грушина (57 кілограмів)

Ірина Коляденко (62 кілограми)

Алла Черкасова (68 кілограмів)

Алла Белінська (76 кілограмів)

"Шанс є, тому повинна використати його на повну"

Оксана Лівач – одна з надій України на медалі у ваговій категорії до 50 кілограмів. 24-річна дівчина з Долини (Івано-Франківська область) відзначається на килими бійцівським характером. Її швидкість може завдати проблем багатьом суперницям. Хоча усі ми знаємо, що на Олімпійських іграх виступають лише найкращі.

Чемпіонат Європи, який відбувся у польській Варшаві, Оксана може додати собі у досвід. Лівач у сутичці за третє місце прикро програла росіянці Катерині Полєщук.

Цікаво Яскравий виступ українок та 8 "золото" Стадник: ексклюзивні емоції після ЧЄ з боротьби

"Срібло" з присмаком перемоги

На початку літа представниця Львівської області гарно виступила на меморіалі Зіолковського (Poland Open-2021), який відбувся у Варшаві (Польща). Українка посіла другу сходинку.

Важливо! Україна посіла перше місце у загальнокомандному заліку Poland Open-2021.

Чому ж "срібло" з присмаком перемоги? У фіналі Лівач зустрілась із однією з фавориток Олімпіади-2020 львів'янкою, яка виступає за Азербайджан Марією Стадник. На польській землі Марія на досвіді впевнено повела у рахунку. Але по ходу сутички включилась Лівач, яка скоротила перевагу у рахунку з триразовою призеркою Олімпіади.

Цікаво! Стадник втретє перемогла талановиту українку за останні три роки. Цей фінал міг бути генеральною репетицією перед Олімпійськими іграми у Токіо. При хороших розкладах саме ці борчині можуть посперечатись за "золото" цієї вагової категорії у Японії. Відзначимо, що борчиня з Азербайджану перед меморіалом стала 8-разовою чемпіонкою Європи.

Саме Марія буде однією з головних претенденток на золоту нагороду, а там побачимо… Стадник заявляла, що змагання були перевіркою власних сил перед Олімпіадою у Токіо. У Польщу приїхало багато конкуренток, які мають олімпійські ліцензії та є потенційними суперницями у боротьбі за перемогу у Японії.

У доробку львів'янки вже три нагороди Олімпійських ігор. У 2008 році Марія вперше підійнялась на п'єдестал на головних змаганнях у кар'єрі кожного спортсмена – третє місце. Вже у 2012 та 2016 роках Стадник завоювала дві срібні нагороди у Лондоні та Ріо-де-Жанейро відповідно.

Перед майже кожним олімпійським циклом спортсменка говорила, що це її остання Олімпіада, але "золото", яке ще не здобула Марія, не давало спокою борчині. Тому у Токіо Стадник йде виключно за нагородою найвищого ґатунку.

Оксана у ексклюзивному інтерв'ю для Спорт 24 розповідала, що налаштовується на Олімпіаду дуже серйозно.

Марія Стадник – одна з легендарних спортсменок сучасності. Тому для мене велика честь змагатися з такими суперницями. У Токіо у мене є шанс, тому повинна використатись ним на повну. А там час покаже і розставить все на свої місця,

– сказала Лівач.

Лівач – Стадник відеоогляд

"В Аліни є все для перемоги"

Ще одна українська надія у Токіо Аліна Акобія-Грушина не завершила чемпіонат Європи без нагород. Українці довелось поборотись проти представниці Італії Франчески Інделікато. Аліна за дві хвилини поклала суперницю на туше у малому фіналі 6-0.

Акобія-Грушина – Іделікато відеоогляд

Цікаво побачити Сльози та гімн України: як українські борчині розірвали чемпіонат Європи U-23 – відео

Українська борчиня під час свої сутичок виділялась потужним характером до боротьби. Хоча сама дівчина зазначає, що їй часто не вистачає впевненості у власних силах. Сподіваємось, що у Токіо Аліна нарешті повірить у себе та покаже відмінний рівень боротьби.

Моя помилка полягає у тому, що я готова до великих перемог, але мені часто не вистачає віри у свої сили. І на чемпіонаті Європи за це поплатилася, що допускала такі думки. Фізично і функціонально була готова, що можна було побачити у сутичках,

– зізналась Аліна.

Незадовго до чемпіонату Європи українка виборювала олімпійську ліцензію у Будапешті.

Вже наприкінці травня Аліна стала чемпіонкою Європи U-23. У фінальній зустрічі впевнено розібрала польку Патрісію Гіль і стала чемпіонкою континентального турніру.

Олімпійські ігри у Токіо будуть для мене першими у кар'єрі. Радію, що виборола путівку, де буду представляти Україну та свою вагову категорію. Не знаю, як все складеться, але моя участь на Олімпіаді, це вже для мене велика перемога,

– заявила Аліна.

Переможний шлях Коляденко може продовжитись

Українка Ірина Коляденко першою серед українських борчинь вийшла у фінал, де боролась за звання чемпіонки Європи. Її суперницею стала непоступлива спортсменка з Угорщини Маріанна Шаштін. Коляденко продемонструвала класний рівень боротьби та заслужено перемогла.

Фінальна сутичка Коляденко проти Шаштін відеоогляд

У 2019 році Коляденко стала срібною призеркою чемпіонату світу у Нур-Султан (Казахстан).

Наступного 2020 року у Римі Ірина взяла бронзову нагороду. У втішній сутичці українка виявилася сильнішою за представницю Румунії Христини Тунде Інчзе. Уродженка Ірпеня не залишила суперниці жодних шансів, не дозволивши набрати румунці балів. Зустріч завершилася розгромною перемогою Коляденко з рахунком 8:0.

Спортсменка не старається оцінювати свою форму, але "золото" на польській землі дало чітко зрозуміти, який високий рівень боротьби демонструє Ірина.

Досвід у складі України

Алла Черкасова – найбільш досвідчена борчиня з України у Токіо. Тренерський штаб збірної України до останнього вирішував інформацію про те, хто саме поїде в Токіо у вазі до 68 кілограмів. Втім, на навчально-тренувальних зборах у Заросляку було прийнято рішення на користь Алли Черкасової.

Іншою кандидаткою на поїздку в Токіо у цій вазі була Аліна Бережна-Махиня з Донецької області.

Досягнення Черкасової: головне

У далекому 2010 році стала чемпіонкою Кубка світу з боротьби, роком раніше здобула на цьому турнірі "срібло".

Черкасова – чемпіонка Європи (2019) у Бухаресті. На чемпіонаті одягала на свою шию одну срібну та три бронзові нагороди.

У 2018 році у Будапешті стала чемпіонкою світу. До цього лише у 2010 у Москві посідала третє місце.

У Мінську (2019) завоювала "бронзу" Європейських ігор.

Мрія Белінської, яка перетворилась у реальність

Алла стала останньою з українок, яка здобула олімпійську ліцензію. Але, як вона це зробила, це було одне задоволення. Борчині потрібно було дійти до фіналу на ліцензійному турнірі у Болгарії. Белінська вийшла у фінал, де поборолась за "золото" змагань проти представниці Туреччини Ясемін Адар. Алла стала чемпіонкою турніру.

Відео сутички, яка принесла олімпійську ліцензію Белінській

Для 25-річної української борчині Олімпіада у Токіо буде дебютною у кар'єрі. Перед цим українка святкувала ще один успіх на чемпіонаті Європи. Алла у ваговій категорії 72 кілограми продемонструвала чудову боротьбу та вирвала "золото" у представниці Болгарії Юліанни Яневої 6-3. Белінська стала чемпіонкою Європи.

Переможний шлях Белінська продовжила і на Poland Open-2021. Українці не було рівних на польській землі. На шляху до "золота" вона здолала борчинь із Казахстану (5:4), Румунії (6:1), Росії (11:3) та Туреччини (5:4). У сутичці проти представниці Туреччини не обійшлось без челенджу, де судді знову винесли правильне рішення – "золото" Белінської.

Олімпіада-2020 у Токіо розпочнеться 23 липня та відбуватиметься до 8 серпня. При хороших розкладах усі 5 українок можуть поборотись за нагороди найбільшого старту у житті кожного спортсмена.