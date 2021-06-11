Репетиція перед Олімпіадою
Наші дівчата здобули два "срібла" та дві бронзові медалі. Першою на килим у боротьбу за медалі вступила Оксана Лівач. У 24-річної борчині був непростий екзамен – сутичка за "золото" проти триразової призерки Олімпіади Марії Стадник із Азербайджану.
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Перший період у фіналі вагової категорії до 50 кілограмів залишився за львів'янкою, яка виступає під азербайджанським прапором (1:9). У наступному Оксана включилась та дещо скоротила перевагу, але наздогнати титуловану суперницю не змогла (4:9).
Лівач стала срібною призеркою турніру у столиці Польщі. Стадник втретє перемогла талановиту українку за останні три роки. Цей фінал міг бути генеральною репетицією перед Олімпійськими іграми у Токіо. При хороших розкладах саме ці борчині можуть посперечатись за "золото" цієї вагової категорії у Японії.
- На шляху до фіналу Лівач перемогла представницю Казахстану Валентину Ісламову Брік (12:10). У півфіналі була сильнішою за росіянку Надєжду Соколову.
- Стадник на шляху до "золота" впевнено розібралась із румункою Емілією Аліною Вуч (12:2), американкою Ерін Голстон (10:0) та росіянкою Марією Тюмерековою (11:1).
Лівач – Стадник відеоогляд
Харів взяла реванш у борчині з Польщі
У бронзовому фіналі ваги до 55 кілограмів теж не обійшлось без українок. Під "синьо-жовтим" прапором виступала Ірина Харів.
Українка у сутичці за "бронзу" на характері вирвала перемогу у полячки Роксани Марти Засіної (1:1). Хоча перший раунд залишився за представницею Польщі.
- Харів перемагала на турнірі представниць Туреччини, Польщі та Росії. Лише полячка Засіна зупинила переможний шлях українки. Цікаво, що саме проти цієї суперниці Харів боролась у сутичці за третю сходинку п'єдесталі.
Харів – Засіна відеоогляд бронзового фіналу
Переконливий тріумф
У ваговій категорії до 62 кілограмів Україну представляла Ілона Прокопевнюк. Борчиня пробилась у бронзовий фінал, де на неї чекала суперниця із США Дженніфер Пейдж. Американка не змогла дати гідний бій українці, яка з переконливою перевагою підійнялась на третє місце турніру у Польщі (16:4).
- До цього Прокопевнюк вирвала перемогу у представниці Бразилії (6:5). Але прикро поступилась у півфіналі борчині з Канади (6:5).
Прокопевнюк – Пейдж відеоогляд сутички
Четверта нагорода для України
Ще одна нагорода додалась у скарбничку України у вазі 65 кілограмів. Там нашу країну захищала Анастасія Лавренчук. Українка на шляху до фіналу здобула переконливі перемоги над шведкою, представницями Туреччини та Польщі.
У золотому фіналі Лавренчук боролась проти шведки Хенни Юханссон. На килимі була красива та непоступлива боротьба, яка завершилась на користь борчині з Швеції (6:6).
Лавренчук – Юханссон відеоогляд