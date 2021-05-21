Как украинки покорили чемпионат Европы

Украинские борчихи дали отличный старт для сборной на чемпионате Европы U-23 – три награды. Девушки поддержали этот почин земляков. Наши борчихи получили аж четыре награды.

Как это было Украинки Демко и Чудик – чемпионки Европы U-23 по борьбе

Чемпионками Европы стали Кристина-Зоряна Демко и Оксана Чудик. Демко в весе до 55 килограммов завоевала "золото". Представительница Львовской области в финале победила россиянку Александру Скиренко – 12:1. На пути к финалу украинка легко одержала победы над борчихами из Турции и Румынии. Кристина не могла верить успеху, Демко со слезами на глазах от радости поднялась с ковра для объявления победительницы схватки.

Кристина-Зоряна Демко – Александра Скиренко видеообзор схватки

Оксана Чудик тоже поддержала почин Демко и получила "золото". В финале (68 килограммов) украинка одолела россиянку Вусалу Парфианович – 3:2.

Интересно! Украинский гимн дважды звучал на македонской земле. Чудик установила условный счет противостояния Украина – Россия 2:0.

Оксана Чудик – Вусала Пафианович видеообзор финала

Первую медаль для женской команды в Скопье завоевала Лилия Маланчук. В весовой категории до 50 килограммов украинка в бронзовом финале была сильнее немки Лиза Эрсель – 6:0. Лилия взобралась на третью ступеньку пьедестала.

Лилия Маланчук – Лиза Эрсель видеообзор

Вторую "бронзу" Украине принесла Соломия Винник. Борчиха. В весе до 59 килограммов одолела немку Анну Нюрнбергер – 14:4. Соломия на пути к награде уступила лишь представительнице Молдовы 22-летней Анастасии Никите (6:0). Поэтому потеряла возможность побороться за победу в Скопье.

Соломия Винник – Анна Нюрнбергер видеообзор

21 мая еще пять украинских борчих поборются за медали. Девушки могут принести Украине еще три "золота" и две "бронзы".