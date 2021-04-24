Яркое выступление украинок 22 апреля украинские борчихи Кристина Демко и Алина Махиня-Бережная завоевали две "бронзы". Уже на следующий день сразу 5 украинок вышли на ковер. К темеУкраинские борчихи Демко и Бережная завоевали две "бронзы" на чемпионате Европы в Варшаве Первой в схватке за третье место в весовой категории соревновалась Мария Винник. Ее соперницей была немка Анника Вендль. Наша спортсменка пыталась завоевать для Украины третью бронзовую награду, но в этот вечер не суждено. Вендль победила Винник со счетом 8-1. Следующей на ковер в весе 57 килограммов вышла Алина Грушина-Акобия. Украинцы пришлось побороться против представительницы Италии Франчески Инделикато. Алина за две минуты положила соперницу на туше в малом финале 6-0. Эта награда стала уже третьей для Украины. Первое "золото" для Украины Ирина Коляденко первой среди украинских борчих вышла в финал, где боролась за звание чемпионки Европы. Ее соперницей стала неуступчивая спортсменка из Венгрии Марианна Шаштин. Коляденко продемонстрировала классный уровень борьбы и принесла нашей стране первое "золото" чемпионата Европы по вольной борьбе. К этому еще ни один из украинский не получал подобную награду. После этого еще одну медаль высшей пробы могла принести для нашей команды Татьяна Рижко, которая в весе 65 килограммов посоревновалась против Ирина Рынгач из Молдовы. К сожалению, украинцы не удалось стать чемпионкой Европы. Невероятная Белинская Последней на ковер среди украинских борчих вышла Алла Белинская. Украинка в весовой категории 72 килограмма продемонстрировала замечательную борьбу и вырвала "золото" у представительницы Болгарии Юлианны Яневи 6-3. Белинская – чемпионка Европы. 23 апреля украинские борчихи завершили выступление на польской земле. Наши девушки получили в Варшаве до 6 наград - два "золота", одно "серебро" и три "бронзы".