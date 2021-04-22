Первые награды от украинских борчих

Первой на ковер в весовой категории 50 килограммов среди украинок вышла Оксана Ливач, которая могла принести Украине первую награду в женской вольной борьбе. Ее соперницей стала неуступчивая россиянка Екатерина Полещук.

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Поражение Ливач, которое дает надежду на реванш на Олимпиаде

Представительница России вела грубую схватку и уже в начале можно было увидеть кровь возле глаза украинки. Ливач на характере с обмотанной головой продолжила игру. Представительница Львовской области первой размочила нули на табло 0:1. Однако россиянке удалось выйти вперед в счете.

За несколько секунд до завершения бронзовой схватки счет был 10:9 в пользу Полещук. 23-летняя украинская борчиха изо всех сил пыталась вырвать медаль у соперницы, но не хватило совсем немного. Ливач обидно уступила в борьбе за "бронзу". Но спортсменке не следует разочаровываться, желание и самоотдача Оксаны дает надежду на будущее. Теперь украинские фанаты борьбы будут ждать реванш от Ливач на Олимпиаде в Токио.

В весе 50 кг чемпионкой Европы стала борец из Азербайджана Мария Стадник, которая в финале на классе одолела представительницу Болгарии Мыглен Селишку – 7-2. Хотя первые два очка заработала именно Мыглен, но экс-украинка перехватила инициативу и довела матч до победы. Для Марии это уже восьмой успех на чемпионатах Европы.

Две "бронзы" Демко и Махини-Бережной

Второй среди украинок за "бронзу" боролась еще одна представительница Львовской области Кристина Демко (55 килограммов). Украинка вышла на ковер против борчихи из Нидерландов Джессики Блашки. Кристина почти без шансов для соперницы получила для украинской команды первую награду.

Еще одну награду для нашей сборной принесла Алина Махиня-Бережная, которая боролась в весе 68 килограммов. Опытной украинке пришлось хорошо попотеть против турецкой борчихи Несрин Бас – 5-0. Алина стала бронзовым призером чемпионата Европы в Польше.

23 апреля еще пять украинских борчих. А это значит, что еще пять возможностей пополнить украинскую копилку наградами, в которой лежат уже две бронзовые медали.