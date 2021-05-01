Женская сборная Украины по вольной борьбе / facebook.com/ukrwrestling
В Варшаве (Польша) состоялся чемпионат Европы по борьбе (19-25 апреля). Женская сборная Украины получила 6 наград. Также две медали завоевали две бывшие украинки. Борчихи эксклюзивно для Спорт 24 рассказали о впечатлениях от турнира, конкуренции и ожиданиях от предстоящей Олимпиады в Токио.
Чемпионками Европы стали сразу две украинские борчихи – Ирина Коляденко (62 кг) и Алла Белинская (72 кг). На вторую ступеньку пьедестала поднялась Татьяна Рижко. "Бронзу" в Украину привезли Кристина Демко, Алина Грушина-Акобия и Алина Махиня-Бережная.
Своими впечатлениями и эмоциями поделилась одна из чемпионок Ирина Коляденко. Борчиха призналась, что только с одной задачей ехала в Варшаву – взять золотую медаль. Спортсменка не старается оценивать свою форму, но "золото" на польской земле дало четко понять, какой высокий уровень борьбы демонстрирует Ирина.
У каждой соперницы есть недостатки или преимущества, так что со всеми старалась бороться четко, уверенно и разумно. Делала так для того, чтобы не было никаких неожиданностей. У меня не появлялись мысли, что проиграю. Моя голова в схватках думала, а тело в тот момент работало, – сказала Коляденко.
Ирина осталась довольна своей работой, однако вспомнила и о 1 балле, который отдала россиянке в полуфинале чемпионата Европы: "Недоработала одно положение до конца и она вышла на верх и выиграла балл. Теперь работаем дальше. Перед Олимпийскими играми нас еще ожидаются соревнования".
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