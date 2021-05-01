В схватке за "бронзу" Грушина-Акобия боролась против представительницы Италии Франчески Инделикато. Алина за две минуты уложила соперницу на туше в малом финале 6:0. Эта награда была уже третьей для Украины.

Драма на ковре

Все схватки Оксаны Ливач в весовой категории 50 килограммов выдались драматичными, в которых некоторые соперницы довольно грубо боролись на ковре. 23-летняя представительница Львовской области призналась, что жребий был не на ее стороне. Однако спортсменка превращает свои поражения в ценный опыт, который поможет ей в будущем.

Первой соперницей Оксаны на турнире стала представительница Турции. Девушки постоянно конкурируют между собой. Однако украинка была уверена, чтобы одержит победу в квалификации.

"Такие соперницы, как турецкая борчиха не хотят так просто сдаваться. Они сделают все для того, чтобы дать достойный бой, так было и в схватке со мной. Она боролась грязно, постоянно дергала за волосы и моя попытка сказать что-то судье увенчалась пропущенной атакой от соперницы . После чего ход встречи немного изменился, я все контролировала, поэтому победа была за мной ", – рассказала Оксана.

Схватка стоит финала Олимпиады

В полуфинале победный путь Ливач завершился. Оксана уступила титулованной львовянке, которая выступает под флагом Азербайджана Марии Стадник. Обе борчихи отличаются большой скоростью на ковре и желанием победить. Украинка проиграла со счетом 10: 4.

Мария Стадник – одна из легендарных спортсменок современности. Поэтому для меня большая честь соревноваться с такими соперницами. Я была настроена выигрывать и мне это было по силам. Первый период схватки был за мной, но опыт взял верх. По ходу боя было видно мой рост и это для меня очень важно. Для меня такие поединки и полученный опыт очень важны,

– призналась Ливач.

Стадник – Ливач видеообзор схватки

Непонятная победа россиянки

После этого поражения Оксана попыталась взять "бронзу" чемпионата Европы, но обидно уступила россиянке Полещук 10:9: "Бой с россиянкой наверняка запомнится мне надолго Причина поражения скрывается только во мне. Немножко не доработала с тактикой, допустила досадную ошибку, которая решила ход схватки".

Я не поняла одной ситуации, в которой на мой взгляд, действие россиянка сделала без оценки, но судьи засчитали. Когда посмотрела на табло, то даже не поняла, почему такое количество баллов на счету соперницы из России. Начала отыгрываться, но не хватило времени,

– удивилась украинская борчиха.

Уже в начале схватки россиянка вела грубую борьбу. След от которой остался на лице украинки. Ливач на характере с обмотанной головой продолжила игру.

"Что до забинтованной головы, то это должно немного забавно. У меня просто была небольшая рана на лице, но врачи почему-то обмотали всю голову. В ходе схватки я думала они просто протрут, а начали делать непонятно что. Такая пауза больше была на руку Полещук", – рассказала Ливач.

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По словам Оксаны, каждая из ее соперниц была для нее принципиальной. В весе не было конкуренток без олимпийских лицензий. Потому все девушки могут стать потенциальными соперницами Ливач на Олимпийских играх: "Для меня это даже очень хорошо что я именно сейчас могла побороться с такими соперницами и почувствовать их слабые стороны".

Сейчас по плану у украинских борчих будут тренировочные сборы и плодотворная подготовка к Токио. Однако уже в начале июня украинки поборются на международном турнире Poland Open.

На этом турнире также будет солидный состав участников. Поэтому будет еще одна возможность посоревноваться в преддверии Олимпиады. План подготовки уже составлен и будем только вводить в него определенные коррективы и исправлять допущенные ошибки. Есть цель к которой буду целенаправленно двигаться. У меня есть такой шанс, поэтому должна использовать его на полную, а там время покажет и расставит все на свои места,

– подытожила Оксана.

Видео бронзовой схватки Полещук – Ливач

Восьмое "золото" для Стадник

Воспитанница львовской школы борьбы Мария Стадник выиграла золото чемпионата Европы под флагом Азербайджана. В финале в весе 50 килограммов Мария на классе одолела представительницу Болгарии Миглену Селишку – 7:2. Хотя первые два очка заработала именно Миглена, но бывшая украинка перехватила инициативу и довела бой до победы. Для Марии это уже восьмой успех на чемпионатах Европы.

Полтора года не участвовала в соревнованиях, поэтому перед выходом на ковер испытывала волнение. На чемпионат Европы ехала за золотой наградой, как и на все турниры. Однако соревнования стали проверкой собственных сил перед Олимпиадой в Токио. В Польшу приехало много моих конкуренток, у которых есть олимпийские лицензии и которые являются потенциальными соперницами в борьбе за победу в Японии,

– рассказала Стадник.

С единственной целью в Токио

Мария провела на турнире три схватки, но ни одну из конкуренток не стала выделять. Наибольшее волнение бывшая украинка чувствовала в финальном поединке. По ее словам, хотелось взять после такой длительной паузы без соревнований золотую медаль и почувствовать вкус победы.

В активе львовянки уже три награды Олимпийских игр. В 2008 году Мария впервые поднялась на пьедестал на главных соревнованиях в карьере каждого спортсмена – третье место. Уже в 2012 и 2016 годах Стадник завоевала две серебряные награды в Лондоне и Рио-де-Жанейро соответственно.

Перед почти каждым олимпийским циклом спортсменка говорила, что это ее последняя Олимпиада, но "золото", которое еще не получила Мария, не давало покоя борчихе. Поэтому в Токио Стадник едет исключительно за наградой высшей пробы.

Перед этим спортсменка планирует принять участие в еще одном турнире. Но уже сейчас прицельно готовится к Олимпийским играм.

Стадник – Селишка видеообзор финала