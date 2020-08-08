Продолжение разговора с талантливой борчихой Оксаной Ливач. Во второй части она рассказала о переходе во взрослую борьбу, спарринг-партнерше из величайших борчих мира Марии Стадник, моральном давлении перед схватками, будущих планах и вере в тренера – в эксклюзивном интервью Спорт24.

Первая часть разговора о том, почему отец отдал на плавание, конкуренции с сестрой, хитростях соперниц на ковре, вере в собственные силы и тренировочном процессе – по ссылке.

Читайте также: Юлия Левченко претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы

Переход во взрослую борьбу

– Если бы не спортивная семья, выбрали бы спорт?

– С детства была очень активной девушкой, об этом мне всегда напоминала моя воспитательница. Еще с детства видела, что могу делать немного больше и лучше других. К примеру, подтягиваться, делать "колесо" или прыгать в длину. Еще тогда поняла, что свяжу свое будущее со спортом, но нужно было решить только с каким именно. Смотрела на сестру, которая в то время активно ездила на соревнования по борьбе, одерживала победы и привозила награды. Именно тогда ко мне пришло осознание, что хочу тоже попробовать свои силы в этом виде спорта.

– Не хотели сменить вид спорта и что было самым сложным в начале?

– Никогда не задумывалась, чтобы что-то изменить. Отец просил меня, чтобы я остановилась на каком-то другом виде спорте. Борьба – это очень сложная работа, которая требует много усилий над собой и сил. Он говорил мне, что если я все-таки свяжу свою жизнь с борьбой, то нужно будет идти до конца, чтобы получить хороший результат. Эти слова запечатлелись в моей памяти на всю жизнь. Сначала занималась в Долине в местном зале. С первых тренировок тренер уже ставил в спарринги с соперником из-за того, что уже осознавала технику борьбы, что и как нужно делать. Мне сложно было найти серьезного соперника, потому что в схватках с парнями всегда выходила победительницей. Лишь однажды потерпела поражение, которое засело глубоко в сердце. После него начала еще больше работать, потому через некоторое время смогла взять реванш. Во Львове почувствовала на полную, что такое взрослая борьба. Ее уровень здесь был на голову выше того, который видела в Долине.

– Почему переехали тренироваться именно в город Льва?

– Здесь тренировалась моя сестра. В то время во Львове тренировал уже покойный тренер Олег Павлович Сазонов. Он был наставником от Бога. На первых же соревнованиях сумел разглядеть во мне перспективу и талант. Сразу пригласил тренироваться во Львове, что я и сделала, когда закончила 8 класс.

Мнение людей о борьбе и физических параметрах борчихи

– Помогает Ваш рост в схватках с соперницами?

– Мне нужно прибавить в весе, а рост вообще не помогает в спаррингах. Соперницы, которые выше меня ростом имеют больший вес, поэтому могут превесить меня. Стараюсь компенсировать свой низкий рост другим показателям. Много работаю над скорость и выносливостью. Иногда соперницы просто не выдерживают темпа, который задаю во время схватки. Благодаря моему трудолюбию и работе наставника имею хорошую поставленную технику приема.

– Насколько часто слышите в свою сторону от людей то, что они не хотят с Вами спорить, потому что могут оказаться на лопатках?

– Постоянно слышу такие слова из уст людей. Они часто спрашивают, каким видом спорта занимаюсь, услышав ответ, что борьбой, сразу раздается эта фраза от них в мою сторону. Не вижу смысла в повседневной жизни применять свои борцовские навыки, если можно решить все цивилизованно с помощью разговора. Если у кого-то есть большое желание попробовать побороться, то охотно приглашу на тренировку.

Вера в тренера и моральное давление перед схватками

– Просматриваете схватки соперниц в перерыве на турнире?

– Никогда не наблюдаю за соперницей. Слушаю тренера, который дает наставления по каждой из борчих. Он знает их технику, особенности борьбы, когда нужно больше добавить в схватке или наоборот. Я должна выполнять то, что сказал наставник, иначе сложно будет контролировать ход поединка. Это уже неоднократно убедилась на собственном опыте. Верю в своего тренера, в его индивидуальные подсказки к каждой сопернице. Вера в себя и слова наставника позволяют показывать высокий результат. В перерывах просто слушаю музыку, стараюсь настроиться, чтобы никто не мешал. Перед выходом могу потанцевать немного, чтобы лучше зарядиться на схватку.

– Бывали случаи, когда сначала схватки тренерские установки не давали результата?

– В моей спортивной карьере бывали разные случаи. Да, соперница может несколько изменить стиль борьбы, тогда стараюсь сама перестроиться по ходу поединка. В перерыве тренер может внести коррективы в мой стиль борьбы.

– Как выдерживаете моральное давление со стороны соперниц?

– Перед началом схватки чувствую большее моральное давление, чем во время самого поединка. В схватке успеваю только на долю секунды подумать над тем, как лучше сделать прием, чтобы победить. Волнение нужно научиться сдерживать, оно не должно быть сильнее тебя. Когда все-таки так происходит, то во время спарринга чувствуешь, что находишься словно "не в своей тарелке". Когда была младше, такие случаи происходили в моей карьере. Сейчас же нельзя этого допускать, во взрослой борьбе все гораздо сложнее, здесь твое волнение сразу сыграет плохую шутку с тобой.

Уровень борьбы и тренерство

– Какое чувство, когда в финальной схватке встречаетесь с соперницей, которая является Вашей спарринг-партнершей на тренировках?

– Для меня большая честь тренироваться с Марией Стадник. Таких спаррингов не так много в Европе, и в мире в целом. Работа с такими большими спортсменками дает тебе стимул и опыт расти в лучшую сторону, становиться сильнее, мне есть чему поучиться у Марии. Наши совместные тренировки дают ей держать себя в хорошей стабильной форме.

– Почему украинские женщины показывают лучшие результаты в борьбе, чем мужчины?

– У женщин сильнее характер. Действительно, львовские борчихи – одни из сильнейших в Украине и даже в Европе. На взрослом уровне у нас много мощных девушек, которые показывают хорошие результаты. Секрет хороших результатов – дружный коллектив, где все показывают почти одинаковый хороший уровень. Мы вместе тренируемся, поддерживаем друг друга. Когда коллектив состоит из большого количества людей, то сразу видно, кто старается, а кто просто "отбывает номер". Никогда не понимала, зачем приходить в спорт и не использовать свой шанс.

– Видите себя тренером?

– Хотелось бы тренировать спортсменов и доводить их до серьезных результатов. Хотела бы тренировать не детей, хотя очень их люблю, а борчих, которые переходят во взрослую борьбу. В течение моей карьеры было уже немало ошибок, которые были мной проанализированы. Хочется помочь юным девушкам не повторять тех ошибок, которые делала я в их возрасте.

Портрет непобедимой борчихи по мнению Оксаны Ливач

Характер – Юлия Ткач

– Юлия Ткач Скорость – Оксана Ливач

– Оксана Ливач Сила – Алла Черкасова

– Алла Черкасова Техника приема – Мария Стадник

– Мария Стадник Защита – Алина Махиня-Бережная

– Алина Махиня-Бережная Мудрость – Андрей Стадник (тренер Оксаны Ливач)

Через несколько дней читайте последнюю часть разговора