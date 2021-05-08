Шаг к мечте

6 мая в Софии (Болгария) стартовал лицензионный турнир, в котором приняли участие две украинские спортсменки Ирина Чихрадзе (до 53 килограммов) и Алла Белинская (до 76 килограммов). Девушки получили последнюю возможность отобраться на Олимпиаду в Токио.

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Борчихам нужно было дойти до финала турнира в Болгарии, чтобы выступить на главном старте в жизни каждого спортсмена.

К сожалению, получить лицензию удалось лишь Алле Белинской. Ирина Чихрадзе покинула соревнования еще по итогам 1/8 финала. А вот Белинская вышла в финал, где поборется за "золото" соревнований против представительницы Турции Ясемин Адар.

Видео схватки, принесшей олимпийскую лицензию Белинской

Финалы в женской борьбе начнутся 8 мая с 16:45-18:45. Посмотреть все схватки можно на сайте uww.org.

Кто представит Украину на Олимпиаде-2020

Оксана Ливач (50 килограммов)

Алина Грушина-Акобия (53 килограмма)

Ирина Коляденко (62 килограмма)

Алла Черкасова (68 килограммов)

Алла Белинская (76 килограммов)

Путь Аллы Белинской к лицензии на Олимпиаду

Начала свой путь на турнире в Софии Белинская с 1/8 финала, победив литовку Камилу Гаукайте 4:0, а в следующем круге румынку Каталину Аксенте – бронзовую призерку чемпионата Европы-2020 – 5:0.

В полуфинале Белинскую ждала борчиха из Венесуэлы Мария Акоста. Украинка праздновала убедительную победу над соперницей 8:0. Благодаря этой победе Алла не только вышла в финал, но и получила олимпийскую лицензию. Для 25-летней борчихи из Украины эта Олимпиада в Токио станет первой в карьере.

Добавим, что недавно Алла праздновала победу на чемпионате Европы в Варшаве (Польша). Украинка в весовой категории 72 килограмма продемонстрировала великолепную борьбу и вырвала "золото" у представительницы Болгарии Юлианны Яневой 6:3.