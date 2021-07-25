От депутата до модели и папы года: чем занимаются украинские олимпийцы вне спорта

Олимпиада-2020 в Токио набирает обороты. Спортсмены понемногу прибывают в Олимпийскую деревню. Они не только успевают тренироваться, участвовать в турнирах, где ставят "сине-желтый" флаг выше других, но и заниматься интересными делами и работать на еще одной работе. Чем занимаются украинские олимпийцы в свободное от спорта время – читайте на Спорт 24.

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Олимпийский призер, лейтенант Вооруженных сил Украины и народный депутат. Все это помещается в одном спортсмене Жане Беленюке. 30-летний спортсмен – один из самых титулованных борцов в греко-римском стиле из Украины.

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До июня 2019 года о Беленюке узнавали только после побед на международных соревнованиях. Жан поднимал "сине-желтый" флаг выше остальных на чемпионате Европы и мира. Также украинец получил одну из наиболее важных в своей карьере медалей – "серебро" Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Кроме спортивной и политической карьер Жан снимался в клипе "Гни свою линию" рэп-исполнителя Ярмака.

9 июня 2019 года борец сменил трико на классический костюм. Беленюк был объявлен кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" под №10 в списке. Много критики вылилось на Жана после такого решения. Казалось, что Украина потеряла одну из надежд на медали Олимпиады в Токио.

Однако Беленюк не собирался завершать спортивную карьеру. Он в статусе депутата победил на престижном гран-при в Хорватии. А в апреле 2021 года Беленюк получил "бронзу" Чемпионата Европы, который состоялся в Варшаве (Польша).

Бизнес-леди или каратистка, которая переписала историю

Украинский борец намекал, что может завершить спортивную карьеру после Олимпиады-2020. После этого Жан на все 100% готов отдаться политике.

Анжелика Терлюга – лучшая каратистка не только Украины, а и планеты. Украинка стала первой из украинцев, кто отобрался на дебютную Олимпиаду для каратэ. Однако пандемия коронавируса принесла немало неожиданных поворотов в жизни девушки.

Однажды спортсменка призналась, что начала карьеру фитнес-директора. Новый этап в жизни каратистки начался 1 ноября 2020 года. Анжелика долго колебалась, рассказывать ли всем о новой работе во времена, когда не было соревнований.

Сначала голова шла кругом от такого обилия информации. Последний раз я сидела за компьютером, когда писала диплом в университете. Но этап "бумажной работы" я изучила достаточно быстро,

– написала Терлюга в инстаграме.

Самым тяжелым для чемпионки Европы на новой должности была коммуникация с людьми. Анжелика уже успела открыть новый зал, в который она и ее замечательная команда вложила всю душу.

Я люблю свою работу. Я искренне горжусь каждым тренером, который работает в нашей сети и делает этот мир лучше и более спортивным. Спасибо судьбе за новые повороты и возможности,

– каратистка не сдержала эмоций.

Мировые модельеры проливают слезы из-за Белодед

Дзюдоистка Дарья Билодид отмечается своими модельными чертами лица. Спортсменка могла бы легко составить достойную конкуренцию топовым моделям планеты. Дарью часто называют моделью, которая выбрала кимоно. Однако вне соревнований и тренировок Белодед участвует в роскошных съемках. Видно, что объектив камеры любит красивую спортсменку.

Дзюдоистка только недавно похвасталась дипломом бакалавра Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Об одной из лучших спортсменок страны даже был снят фильм под названием "Анаконда", премьера которого состоялась в конце августа 2020 года.

Белодед получила первую награду Украины на Олимпиаде-2020 в Токио. Дзюдоистка в борьбе за "бронзу" иппоном одолела израильтянку Широ Ришони. Эта медаль стала первой в карьере 20-летней украинки. Спортсменка посвятила награду своим родителям, которые являются одновременно ее наставниками.

У Белодед чувствуется вкус к стилю в красивых вещах. Украинская спортсменка постоянно радует своих подписчиков красивыми фотографиями в инстаграме.

Лицо бренда и рекламные съемки

Белодед неоднократно приглашали на рекламные съемки MitsubishiMotors в Украине.

Дзюдоистка – амбассадор японской компании Aesthetic TBC. Фирма предоставляет косметические услуги и создает средства ухода за кожей.

Дарья также стала лицом одной из крупнейших платежных систем мира VISA Inc.

Депутат с самым узнаваемым лицом в мире каратэ

32-летний львовянин Станислав Горуна является одним из лучших спортсменов не только города, но и Украины. Каратист выступает в "категории смерти" – самой сложной и самой насыщенной топ-звездами мирового каратэ категории – 75 кг.

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Горуна стал первым украинским каратистом, который завоевал медаль на чемпионате мира среди взрослых ("бронза" в городе Бремен, 2014 год). Время пандемии тоже немного изменило жизнь спортсмена. Станислав в 2020 году избрался депутатом Львовского районного совета от партии "Самопомич".

В 2019 году Горуна был лицом компании "Моршинская". Интересно, что спортсмен не только капитан мужской сборной Украины, но и в свое время стал одним из персонажей онлайн-игры "KARATE-DO".

Милый папочка

Каратист – победитель Европейских игр, чемпион и многократный призер Европы. Больше 10 раз поднимался на пьедестал престижной Премьер-Лиги (K1 Premier League). Также его кандидатуру неоднократно называли лучшей среди спортсменов Львовщины. В 2014 году стал спортсменом года.

Горуна вместе с женой воспитывают сына Льва, который стал настоящей маленькой звездочкой инстаграм-страницы спортсмена. Милость этих фото просто зашкаливает.

Звезда инстаграма – Марина Бех-Романчук

Соцсети – инструменты спортсменов, которые помогают им популяризировать их вид спорта и, в частности, самих атлетов. Среди топовых пользователей инстаграма следует выделить Марину Бех-Романчук – лучшую прыгунью в длину в Украине.

Украинская красотка часто делится в инстаграме красивыми фотографиями и видео из личной жизни, сочетая их с фото с тренировок и соревнований. Бех-Романчук призналась, что много внимания уделяет красивому кадру и не будет выкладывать в соцсети какое попало фото.

Легкоатлетка замужем за титулованным украинским пловцом Михаилом Романчуком. Их пара считается одной из самых красивых спортивных семей мира. Отметим, что 18 июля спортсменка праздновала свое 26-летие.

Марина уделяет много времени и своей физической подготовке, которую поклонники могут оценить по фотографиям в соцсетях. Бех-Романчук отмечается своей отличной формой, которой позавидуют многие топовые украинские спортсмены и не только.

"Танцы со звездами" от топовых спортсменок в ТікТок

Одними из наиболее активных пользовательниц ТикТок являются первая ракетка Украины Элина Свитолина, прыгунья в высоту Ярослава Магучих и борчиха Оксана Ливач.

Шестая ракетка мира полностью открылась для своих фанатов после того, как начала встречаться с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Пара 16 июля официально поженилась. Свадьба состоялась в швейцарском Ньоне, куда были приглашены только родные.

Пара создала совместный аккаунт в инстаграме g.e.m.s.life, где стало заметно, как меняется Элина. Теннисисты делились общими фотографиями и забавными видео, которые не раз поднимали настроение фанатам. Кроме того украинка еще и зарегистрировалась в ТикТок. Там есть и ее муж Монфис. Добавим, что пара является одной из самых веселых семей в теннисном мире.

Свитолина очень часто публикует там свои танцы или записывает разговорные видео. Ее ролики собирают немалую аудиторию, которая растет и в инстаграме. Своими забавными видео Элина делится в других соцсетях. Следует отметить, что больше всего ее соцсети наполнялись контентом во времена жесткого карантина.

Покоряет не только планку

Не менее активно записывает видео и открытие последних лет в мире спорта – Ярослава Магучих. 19-летняя легкоатлетка имеет танцевальные способности, которые активно показывает в соцсетях.

Спортсменка не только успевает покорять вершины легкой атлетики, но и активно ведет свои страницы. Украинка приобщает к своим роликам сестру Анастасию.

Ярослава Магучих тоже может похвастаться модельной внешностью. Спортсменка даже приняла участие в съемке для украинского издания американского журнала моды и стиля Vogue. Легкоатлетка поделилась счастливыми эмоциями после такой крутой возможности.

За страницей в инстаграме Магучих уже следят более 54,5 тысяч подписчиков. И это украинка еще не приняла участие в Олимпиаде-2020 в Токио, где считается одной из фавориток соревнований. Украина уже с нетерпением ждет момента, когда увидит Ярославу в секторе в Японии.

Талантливый человек – талантлив во всем

Еще одной активной пользовательницей соцсетей является борчиха свободного стиля Оксана Ливач. 24-летняя уроженка Долины (Ивано-Франковская область) активно популяризирует свой вид спорта в Украине. Девушка часто делится философскими размышлениями и даже комментировала в прямом эфире в инстаграме соревнования.

Кажется, еще немного и спортсменка смело может подаваться в мир журналистики. Возможно, о такой карьере Оксане следует задуматься после завершения карьеры.

Как она призналась в эксклюзивном интервью для Спорт 24, танцы – это хобби. Борчиха любит танцевать, именно так ее безудержная энергия выходит наружу. Оксана дважды участвовала в Олимпийском батле (Olimpic Battle), где она показывала звездам шоу-бизнеса навыки борьбы. А звездные гости учили спортсменку танцевать и снимать классные видео в тиктоке.