На Олимпийские игры в Токио сборная Украины едет самой маленькой делегацией за всю историю выступлений национальной команды на летних Олимпиадах. Украинцы смогли завоевать лишь 158 лицензий. Ранее абсолютным минимумом было 206 лицензий перед Играми в Рио 2016 года. Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт объясняет это сложным коронавирусным годом.

К слову Favbet назвал главные медальные шансы Украины на Олимпиаде

Украинцы будут выступать в таких видах: бадминтон, бокс, вольная борьба, тяжелая атлетика, академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, греко-римская борьба, спортивная и художественная гимнастика, дзюдо, каратэ, конный спорт, легкая атлетика, плавание, артистическое (синхронное) плавание, стрельба из лука и пулевая стрельба, прыжки в воду, прыжки на батуте, современное пятиборье, теннис, настольный теннис, триатлон и фехтование.

Легкая атлетика

Наибольшее количество спортсменов от Украины будут соревноваться в легкой атлетике – 47. Соответственно и шансов здесь для медалей больше.

Несмотря на юный возраст, получить золотую медаль на Олимпиаде-2020 в прыжках в высоту должна 19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих. В июне спортсменка стала победительницей молодежного чемпионата Европы. Магучих побила 22-летний рекорд россиянки, прыгнув в высоту на 2 метра. На других чемпионатах и ​​мировых турнирах легкоатлетка завоевала семь золотых и одну серебряную медаль.

23-летняя Юлия Левченко также имеет шансы завоевать победу для сборной в прыжках в высотку. За свою карьеру на международной арене легкоатлетка трижды была золотым призером, дважды серебряным и бронзовым.



Украинские прыгуньи в высоту на Олимпиаде / Фото: facebook.com/banskobystrickalatka

Претендентом на медаль в прыжках в длину является Марина Бех-Романчук. Она имеет ряд золотых медалей на украинском турнирах, и три на мировых.

В метании молота завоевать медаль может 20-летний Михаил Кохан. Среди прочих, на медали могут претендовать Ирина Геращенко, Анна Рыжикова, Ольга Саладуха и Андрей Проценко.

Борьба

10 спортсменов будут выступать в свободной и греко-римской борьбе. В 2016 году на Олимпиаде серебряную медаль завоевал Жан Беленюк, который сейчас является депутатом парламента. В Токио он тоже надеется на награду.

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Также среди украинских борцов высокие результаты могут показать вольники Александр Хоцяновский и Оксана Ливач.

Гребля

В гребле на байдарках и каноэ впервые с 2004 года за Украину не будет выступать олимпийский чемпион Юрий Чебан, но вместо него появятся Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, которые будут бороться за медали в каноэ-одиночке на 200 метров и в каноэ-двойке на 500 метров .

Дзюдо

Большие надежды возлагают на 21-летнюю киевлянку Дарию Билодид. Она является чемпионкой Европы и двукратной чемпионкой мира. В 2018 году Дарья стала самой молодой чемпионкой мира среди взрослых, тогда ей еще не исполнилось 18 лет.



Дария Билодид / Фото: Getty Images

У дзюдоистов на прошлом мировом чемпионате медаль смог получить только Яков Хаммо. Георгий Зантарая, Елизавета Каланина, Анастасия Турчин – тоже претенденты на медали, но их шансы, по мнению экспертов, меньше.

Плавание

Михаилу Романчуку (800 м и 1500 м вольным стилем) прогнозируют медальную Олимпиаду. Украинец не первый год среди мировых лидеров. И по мнению экспертов, основная борьба за олимпийское чемпионство должна развернуться между Романчуком и итальянцем Грегорио Пальтриньери. Кроме того, высокие шансы на медаль имеет Сергей Фролов.

Артистическое плавание

Сборная Украины по артистическому плаванию может завоевать награды и в дуэте (Анастасия Савчук и Марта Федина), и в групповом выступлении. Украинки являются лидерами мирового первенства последние годы.

На играх наши "золотые рыбки" в Токио также надеются на победу. Главные их соперники – россиянки и китаянки.



Сборная Украины по артистического плавание / Фото: НОК Украины

Фехтование

В четвертый раз на Олимпийских играх будет выступать фехтовальщица Ольга Харлан. На Олимпийских играх 2008, 2012 и 2016 годов она получала медали, в том числе золото.

Она будет единственной саблисткой от Украины, поскольку женская команда, которая в Рио-2016 завоевала серебряные медали, не смогла квалифицироваться на игры в Токио. В мужской шпаге выступит титулованный Богдан Никишин, который будет знаменосцем Украины на открытии Игр.

Бокс

Александр Хижняк – боксер, который упорно идет вперед и не дает противникам шансов на выживание. Метафорическое описание боксерского стиля чемпиона Европы, Европейских игр, мира и лицензионного турнира. Имеет высокие шансы на золотую медаль.

Также шансы на медаль есть у капитана сборной Николай Буценко, который выступает в весовой категории до 57 килограмм.

Каратэ

На играх в Токио впервые будут представлены четыре новых вида спорта: каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Украинская сборная будет представлена ​​в одном из них – каратэ.

Первую в истории лицензию завоевала трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Европейских игр Анжелика Терлюга, потом чемпион Всемирных игр и Европейских игр, бронзовый призер Чемпионата мира Станислав Горуна. Оба спортсмена претендуют на олимпийские медали, причем на награды высшей пробы.



Анжелика Терлюга и Станислав Горуна / Фото: НОК Украины

Пулевая стрельба

В пулевой стрельбе участвуют Павел Коростылев, Сергей Кулиш, Елена Костевич, которые уже становились чемпионами мира, а последние двое спортсменов завоевали медали на Олимпийских играх.

Спортивная гимнастика

Отличиться в этом виде спорта может 28-летний Игорь Радивилов. В этом году он в третий раз отправился на Олимпийские игры. В 2012 году в Лондоне опорный прыжок Радивилова принес бронзу Украине. За последние годы гимнаст получил три золота на чемпионатах Европы.

Прыжки в воду

Хорошие шансы на медаль будет иметь двукратный и по совместительству самый молодой чемпион Европы по прыжкам в воду Алексей Середа. Конечно, "золотое время" парня наступит уже на следующей Олимпиаде, но шанс на успех он имеет уже в Токио.

Медальный прогноз от Favbet

Эксперты из Favbet склоняются к мнению, что США выиграют медальный зачет. Такой результат оценен коэффициентом 1,1. А вот насчет золотых медалей украинцев, то там оптимизма несколько меньше. На то, что Украина получит четыре и более золотых наград, в Favbet выставили коэффициент 2,65, а что золотых медалей будет три или меньше – 1,44.

И вообще Украина может рассчитывать на 15 медалей. На Favbet тотал выигранных медалей более 14,5 – коэффициент 1,82. На тотал выигранных медалей меньше 14,5 – 1,92.