В воскресенье, 17 января, в Загребе (Хорватия) завершился престижном гран-при по греко-римской борьбе Zagreb Open 2021. Во второй соревновательный день украинские спортсмены пополнили свою копилку 4 наградами, одну из них завоевал Жан Беленюк.

Два золота, одно серебро и бронза едут в Украину. Медали высшей пробы завоевали Жан Беленюк (до 87 килограммов) и Парвиз Насибов (до 72 килограммов), сообщает Wrestlingua.com.

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Удачный турнир для украинцев

Беленюк триумфально вернулся на ковер впервые с 2019 года. Украинец начал победный путь с успеха над эстонцем Андреасом Ваэлисом (8: 0). Потом Жан не менее убедительно разобрался со швейцарцем Рамоном Бетхартом – 9:0. С таким же счетом наш борец в четвертьфинале зборов финна Вили Роппонена. В полуфинале перед Беленюком не устоял турок Доган Гекташ.

В финальной схватке украинский борец уверенно одолел борца из Швеции Александра Степанетича – 9:1. А Насибов в нервном противостоянии вырвал победу у Ахмета Йылмаза из Турции – 3:2.

Еще две награды получили Николай Кучмий и Ярослав Фильчаков. Кучмий должен был побороться против Османа Йилдырыма (Турция), но получил травму во время столкновения и был вынужден отказаться от финала, завоевав "серебро" соревнований в весовой категории до 130 килограммов. А вот Фильчаков свой бой все-таки провел. В категории до 82 килограммов в схватке за "бронзу" он одолел Арминаса Лигнугариса из Литвы – 8:0.

Кто представлял Украину