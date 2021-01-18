Беленюк триумфально победил на гран-при в Хорватии
В воскресенье, 17 января, в Загребе (Хорватия) завершился престижном гран-при по греко-римской борьбе Zagreb Open 2021. Во второй соревновательный день украинские спортсмены пополнили свою копилку 4 наградами, одну из них завоевал Жан Беленюк.
Два золота, одно серебро и бронза едут в Украину. Медали высшей пробы завоевали Жан Беленюк (до 87 килограммов) и Парвиз Насибов (до 72 килограммов), сообщает Wrestlingua.com.
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Удачный турнир для украинцев
Беленюк триумфально вернулся на ковер впервые с 2019 года. Украинец начал победный путь с успеха над эстонцем Андреасом Ваэлисом (8: 0). Потом Жан не менее убедительно разобрался со швейцарцем Рамоном Бетхартом – 9:0. С таким же счетом наш борец в четвертьфинале зборов финна Вили Роппонена. В полуфинале перед Беленюком не устоял турок Доган Гекташ.
В финальной схватке украинский борец уверенно одолел борца из Швеции Александра Степанетича – 9:1. А Насибов в нервном противостоянии вырвал победу у Ахмета Йылмаза из Турции – 3:2.
Еще две награды получили Николай Кучмий и Ярослав Фильчаков. Кучмий должен был побороться против Османа Йилдырыма (Турция), но получил травму во время столкновения и был вынужден отказаться от финала, завоевав "серебро" соревнований в весовой категории до 130 килограммов. А вот Фильчаков свой бой все-таки провел. В категории до 82 килограммов в схватке за "бронзу" он одолел Арминаса Лигнугариса из Литвы – 8:0.
Кто представлял Украину
- 72 килограмм – Парвиз Насибов
- 77 килограммов – Владимир Яковлев, Ясаф Зейналов, Эльмар Нуралиев
- 82 килограмм – Ярослав Фильчаков
- 87 килограммов Жан Беленюк
- 97 килограммов – Владлен Козлюк, Зелимхан Дзигасов
- 130 килограммов – Александр Чернецкий, Николай Кучмий
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