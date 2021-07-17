Роскошная свадьба в Швейцарии
В швейцарском Ньоне состоялась пышная свадьба известных теннисистов. Гости события поделились несколькими фото и видео с празднования.
Стоит увидеть Свитолина опубликовала первые фотографии со свадьбы
Как видно на одном из видео, Элина Свитолина изменила платье лавандового цвета на белое изысканное с разрезом платье. Гаэль Монфис также надел белый костюм.
В конце события семья теннисистов традиционно разрезала большой торт для гостей. Пара была в отличном настроении и наслаждалась одним из самых грандиозных событий в их уже совместной жизни.
Элина Свитолина или Элина Монфис?
26-летняя спортсменка еще раньше рассказала, что не собирается менять фамилию в теннисном туре WTA. Авторитет и популярность среди болельщиков со всего мира Элина заработала как раз под фамилией Свитолина, поэтому нет смысла менять фамилию.
В теннисном туре я точно останусь Свитолиной. А вот в жизни? Гаэль настаивает, но мы еще увидим,
– сказала украинка.
Отметим, что в своем инстаграме украинка уже изменила ник Свитолина на Монфис.
История отношений Свитолиной и Монфиса
- Их романтические отношения начались в январе 2019 года, когда пара создала совместную страницу в инстаграме g.e.m.s.life.
- В начале 2021 года Свитолина шокировала всех новостью – мы больше не вместе. Пара взяла перерыв в отношениях, хотя теннисисты остались хорошими друзьями.
- В последний день марта 2021 года на их совместной странице в инстаграме снова появились посты, посвященные их любви. Стало понятно, что пара снова вместе, а уже через 3 дня Гаэль сделал предложение руки и сердца Свитолиной.
- 15 июля Свитолина и Монфис выложили фотографии в инстаграме, а своими комментариями намекнули на дату свадьбы.