Роскошная свадьба в Швейцарии

В швейцарском Ньоне состоялась пышная свадьба известных теннисистов. Гости события поделились несколькими фото и видео с празднования.

Стоит увидеть Свитолина опубликовала первые фотографии со свадьбы

Как видно на одном из видео, Элина Свитолина изменила платье лавандового цвета на белое изысканное с разрезом платье. Гаэль Монфис также надел белый костюм.

В конце события семья теннисистов традиционно разрезала большой торт для гостей. Пара была в отличном настроении и наслаждалась одним из самых грандиозных событий в их уже совместной жизни.

Элина Свитолина или Элина Монфис?

26-летняя спортсменка еще раньше рассказала, что не собирается менять фамилию в теннисном туре WTA. Авторитет и популярность среди болельщиков со всего мира Элина заработала как раз под фамилией Свитолина, поэтому нет смысла менять фамилию.

В теннисном туре я точно останусь Свитолиной. А вот в жизни? Гаэль настаивает, но мы еще увидим,

– сказала украинка.

Отметим, что в своем инстаграме украинка уже изменила ник Свитолина на Монфис.

История отношений Свитолиной и Монфиса