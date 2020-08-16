Последняя часть разговора с талантливой спортсменкой Оксаной Ливач. Девушка рассказала об увлечениях вне спортивной карьеры, веселых видео и откуда берутся идеи, тренировках с чемпионкой по дзюдо Белодед и кого бы вызвала из спортсменов, чтобы потренироваться по правилам борьбы – в эксклюзивном интервью Спорт24.

Вторая часть разговора про переход во взрослую борьбу, спарринг-партнера из самых выдающихся борцов мира Марию Стадник, моральное давление перед схватками, будущие планы и веру в тренера – по ссылке.

Достойно внимания: Хотелось доказать, что бронза на чемпионате мира не стала случайностью, - борец Оксана Ливач

Деятельность вне спорта

– В чем еще талантлива Оксана Ливач?

– Талантливый человек – талантлив во всем. Если усердно с желанием выполнять работу, то можно достичь всего чего желаешь. Очень люблю танцевать, возможно, именно так моя энергия выходит наружу. Единственное, что мне никак не удается, так это красиво петь. Пою, где сердце пожелает, а особенно дома. Девушки уже привыкли и с терпением относятся к таким моим концертам.

– Кроме борьбы, чем еще успеваете заниматься?

– Люблю снимать разнообразные видео тренировок и жизни в целом. В свободное время могу почитать книги, веду личный дневник. День проходит очень быстро: едем на тренировку, после того могу, что-то сделать дома, еще находятся другие дела, вечером приезжаю домой и ложусь спать. Сейчас в моем приоритете номер один – борьба, но хочется также активнее развивать собственную страницу в соцсетях. Возможно, чтобы в будущем это приносило дополнительный заработок. Когда часто слышала слова, зачем мне это вообще нужно, оно же занимает твое время. Со временем научилась легко воспринимать такие слова в свою сторону. Именно благодаря таким видеороликам могу популяризировать свой вид спорта. Юные девушки смотря видео могут увидеть нашу жизнь, тренировки, которые добавят им мотивации и сил заниматься борьбой.

– С чего все началось и где берете вдохновение?

– Все началось еще с юниорского возраста, когда любила время от времени снимать небольшие видео. Теперь более тщательно подбираю музыку к своим роликам. Стараюсь создавать качественные видео с долей юмора. Вдохновение беру из собственной головы. Перед сном часто может прийти хорошая идея для нового ролика, которую я обязательно записываю в блокнот. Недавно заглядывала в него, то оказалось, что у меня еще много нереализованных идей.

За креативными роликами можете следить в Instagram Оксаны Ливач

– Хотите активнее развивать страницу во время или после спортивной карьеры?

– Во время карантина было достаточно времени, чтобы реализовать собственные идеи для видео. Когда возобновятся соревнования, времени и сил будет на это значительно меньше. Все-таки съемки и монтирование даже таких небольших видео достаточно кропотливая работа. Поэтому, когда начнутся турниры съемки видео отойдут на задний план. А после карьеры однозначно хочу популяризировать борьбу через собственные соцсети.

Выход из зоны комфорта

– В каком виде спорта хотели бы попробовать свои силы?

– В карате со Станиславом Горуной уже посоревновалась, с Дарьей Белодед в дзюдо тоже. Не прочь теперь посетить тренировки по фехтованию. Интересно было бы попробовать свои силы против Ольги Харлан или львовских фехтовальщиц. В принципе навыки бокса у меня уже есть, думаю, можно было с Хижняком попробовать свои силы, но это было бы сложное испытание.

– По антропометрическим данным можно было бы попробовать посоревноваться с Ломаченко?

– Василий Ломаченко очень сильный боксер. Он мог бы мне разве что провести мастер-класс по боксу.

– Есть ли нюансы в борьбе по внешнему виду во время схватки?

– Борцам девушкам запрещено иметь длинные ногти. Когда посетила тренировки дзюдоисток, то была поражена тем, что девушкам нельзя покрывать лаком ногти. В дзюдо есть особые удушающие приемы, от которых человек может потерять сознание. В таком случае цвет ногтей – важный маркер. Если они синеют – это тревожный знак, поэтому лак для маникюра может быть лишь прозрачного цвета. Также у нас тщательно смотрят твою кожу, нет ли на ней лишайных заболеваний из-за того, что у нас есть прямой контакт с кожей соперниц.

– Кого из спортсменов вызвала бы на схватку по правилам борьбы?

– Сразу даже не приходит ни один претендент из спортсменов. У нас сложный вид спорта нужно уметь хорошо группироваться и иметь хорошую физическую форму. Сейчас сложно ответить на вопрос, возможно, кто-то сам хочет попробовать свои силы в нашем виде спорта. Тогда охотно приглашу к нам на тренировку.

Тренировка с Белодедом

– Какие впечатления от тренировки с дзюдоистками?

– Придя к ним на тренировку сразу сказала, что хочу поработать по их правилам. Было очень интересно проверить свои силы в таком виде спорта да еще и в схватке с Дарьей Белодед. С виду она хрупкая девушка, а в схватке ощущала ее мощную силу. Надев кимоно – растерялась. Не могла придумать план по которому мне нужно бороться. Когда Белодед пришла к нам в борцовский зал, то сразу понимала, как смогу ее победить.

– Что было самое сложное в спарринге против Белодед?

– Она чрезвычайно высокая девушка. Ее рост был преимуществом в таком спарринге. В отличие от борьбы в дзюдо, кимоно не обтягивает твое тело, поэтому не можешь сразу понять, какое строение тела у твоей соперницы. У тебя нет такого прямого контакта с телом дзюдоиста, берешь руками преимущественно за кимоно. Дарья – хорошая спортсменка и девушка. Такие тренировки приносят только опыт, знакомства и положительные эмоции.

– Могли бы составить конкуренцию соперницам, если бы вы перешли в дзюдо, а Дария в борьбу?

– Думаю, что каждая из нас показывает хорошие результаты в уже родном виде спорта. Сложно ответить, какие достижения мы показывали бы, если бы поменялись видами спорта. Возможно, Дарии было бы немного сложно в борьбе из-за своего высокого роста, соперницы могли бы пойти ей в ноги, но она могла бы сделать контратакующий прием, который принес бы ей желаемый результат. Дарья очень талантливая девушка, которая подкрепляет его своим трудом. Нам стоит продолжать тренироваться в своих видах спорта, а менять его можно на таких веселых и интересных тренировках.

Прорыв Оксаны Ливач: главные достижения