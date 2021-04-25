"Бронза" для Украины

В четвертьфинале Жан Беленюк соревновался с представителем Сербии Зураби Датунашвили, в котором серб оказался сильнее. Поэтому украинца ждала утешительная схватка.

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В ней борец из Украины праздновал убедительную победу над спортсменом из Хорватии Вякославом Любуричом (7-1), а уже в поединке за бронзовую медаль одолел немца Максимилиана Кудлу. Схватка закончилась с равным счетом 1-1, Беленюк выиграл за счет того, что заработал последний балл.

Интересно, что обидчик Беленюк в 1/4 финала стал чемпионом Европы, в финале Датунашвили победил белоруса Кирилла Маскевича (5-1).

Для Украины эта награда стала дебютной в греко-римском стиле на польской земле. 25 апреля еще три украинских борца выйдут на ковер.

В весе 60 килограммов за "бронзу" сразится Виктор Петрик. Его соперником будет белорус Глеб Макаранка. Также на ковер за выход в бронзовый финал поборются Максим Евтушенко (72 килограмма), Ярослав Фильчаков в весовой категории 82 килограмма и Евгений Савета (97 килограммов).

Беленюк – Кудла видеообзор схватки за "бронзу"