Он затмит Усика, – промоутер о Выхристе, который выступит перед боем Фьюри – Уайлдер

До сих пор непобедимый украинский боксер Виктор Выхрист получил шанс заявить о себе. Тяжеловес выступит перед боем между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Промоутер: Выхрист станет чемпионом мира

Уже 9 октября Выхрист проведет бой против Майка Маршалла в США. Эрол Чейлан, промоутер Выхриста, считает, что это идеальный шанс для украинца заявить о себе.

Кстати Не удивлюсь, если Усик устроит апсет и побьет Джошуа, – бывший промоутер Кличко

Чейлан убежден, что американские болельщики полюбят Выхриста.

Для Виктора это идеальная возможность презентовать себя перед мировой аудиторией на большой сцене. Я убежден, что зрители полюбят Виктора и его манеру ведения боя,

– сказал промоутер.

Он также предположил, что Выхрист сможет затмить Александра Усика и стать чемпионом мира.

"Я уверен, что он станет чемпионом мира и даже затмит Усика", – резюмировал Чейлан.

Выхрист до сих пор непобедим на профи-ринге