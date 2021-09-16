Леффлер: это отличный бой

Том Леффлер, бывший промоутер Владимира Кличко, считает Усика чрезвычайно опасным соперником для Энтони Джошуа.

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По словам Леффлера, Усик – Джошуа – это отличный бой. Он отметил, что у Усика нестандартный и сложный стиль.

"Это отличный бой. Мне нравится Усик. Я считаю, что Усик обладает одним из самых нестандартных и сложных для соперников стилей", – сказал промоутер.

Экс-менеджер Кличко считает, что Усик имеет хорошие шансы расстроить британскую публику и сенсационно выиграть поединок.

Не знаю, кого Джошуа пригласил в качестве спарринг-партнеров, но Усик – быстрый, мобильный левша, который может ударить. В бою с Гассиевым вы могли увидеть, насколько он повысил свой уровень – Александр действительно доминировал в том поединке. Я не удивлюсь, если Усик устроит апсет и побьет Джошуа,

– резюмировал Леффлер.

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