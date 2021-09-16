Промоутер: Вихрист стане чемпіоном світу
Уже 9 жовтня Вихрист проведе бій проти Майка Маршалла у США. Ерол Чейлан, промоутер Вихриста, вважає, що це ідеальний шанс для українця заявити про себе.
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Чейлан переконаний, що американські вболівальники полюблять Вихриста.
Для Віктора це ідеальна можливість презентувати себе перед світовою аудиторією на великій сцені. Я переконаний, що глядачі полюблять Віктора і його манеру ведення бою,
– сказав промоутер.
Він також припустив, що Вихрист зможе затьмарити Олександра Усика й стати чемпіоном світу.
"Я впевнений, що він стане чемпіоном світу і навіть затьмарить Усика", – резюмував Чейлан.
Вихрист досі непереможний на профі-рингу
- Українець дебютував на професійному ринзі у лютому 2020 року. Вихрист за 55 секунд переміг Андрія Мазаніка. У другому поєдинку Віктор здобув дострокову перемогу проти Семена Пахомова
- У вересні 2020 року українець нокаутував Габріеля Енгуем з Іспанії. Уже через місяць Вихрист у Німеччині технічним нокаутом здолав Якупа Саглама.
- У листопаді того ж року Вихрист зустрівся з поляком Камілом Соколовські та вперше виграв по очках.
- У 2021 році Віктор провів два поєдинки. У березні українець по очках здолав Вільмера Васкеса, а в травні – ефектно нокаутував Яцека Пьонтека.