Промоутер: Выхрист станет чемпионом мира
Уже 9 октября Выхрист проведет бой против Майка Маршалла в США. Эрол Чейлан, промоутер Выхриста, считает, что это идеальный шанс для украинца заявить о себе.
Кстати Не удивлюсь, если Усик устроит апсет и побьет Джошуа, – бывший промоутер Кличко
Чейлан убежден, что американские болельщики полюбят Выхриста.
Для Виктора это идеальная возможность презентовать себя перед мировой аудиторией на большой сцене. Я убежден, что зрители полюбят Виктора и его манеру ведения боя,
– сказал промоутер.
Он также предположил, что Выхрист сможет затмить Александра Усика и стать чемпионом мира.
"Я уверен, что он станет чемпионом мира и даже затмит Усика", – резюмировал Чейлан.
Выхрист до сих пор непобедим на профи-ринге
- Украинец дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2020 года. Выхрист за 55 секунд победил Андрея Мазаника. Во втором поединке Виктор одержал досрочную победу против Семена Пахомова
- В сентябре 2020 года украинец нокаутировал Габриэля Энгуем из Испании. Уже через месяц Выхрист в Германии техническим нокаутом одолел Якупа Саглама.
- В ноябре того же года Выхрист встретился с поляком Камилом Соколовски и впервые выиграл по очкам.
- В 2021 году Виктор провел два поединка. В марте украинец по очкам одолел Вильмера Васкеса, а в мае – эффектно нокаутировал Яцека Пьонтека.