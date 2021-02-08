Два клуби УПЛ відхрестилися від ідеї запросити Євгена Селезньова
Відразу два представники української Прем'єр-ліги заперечили перехід Євгена Селезньова. Донецький Олімпік та львівський Рух не планують запрошувати Селезньова.
Джерело:Footboom
Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував чутки про перехід Селезньова в донецький клуб.
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Перший раз чую, що Селезньов може перейти в Олімпік. Ми не вели з ним переговори. Природно, нічого не можна загадувати наперед, але ніяких контактів з Євгеном у нас не було,
– сказав Гельзін.
Гельзін додав, що позиція нападника в Олімпіку закрита.
"Нещодавно ми підписали молодого нападника Нкенга, який замінить Шахаба. Позицію з нападником закрили", – додав Гельзін.
ЗМІ повідомляли, що Селезньов може перейти у львівський Рух. Президент Руху Григорій Козловський в інстаграмі спростував чутки.
Народ, я не знаю, що ви курите, коли пишете такі матеріали. Скажу так – це не правда,
– написав Козловський у коментарі в інстаграмі brutfootball.
Чому Селезньов залишився без клубу
- У неділю, 31-го січня, з'явилася інформація, що Колос відрахував 35-річного Селезньова. Причиною відрахування футболіста вказувалося порушення режиму.
- За інформацією ЗМІ, Євген начебто прибув на товариський матч у Туреччині проти білоруського Руху у стані алкогольного сп'яніння.
- Також повідомлялося, що Селезньов провів вечір в компанії колишнього нападника збірної України Андрія Вороніна. Журналіст каналів "Футбол 1/2/3" Віктор Крамар повідомляв, що вони випивали.
- Селезньов, коментуючи інцидент, заявив: "Те, що пишуть – це все маячня". Воронін же спростував вживання алкоголю під час зустрічі.
- "ТаТаТаке" повідомило, що Селезньов та Воронін могли опинитися у компанії Артема Мілевського та росіян Андрія Аршавіна, Олександра Самедова та Владислава Радимова.
- 2-го лютого, Колос офіційно підтвердив, що Селезньов відрахований з команди. Однак у клубі не назвали причину.
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