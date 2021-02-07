Український нападник Євген Селезньов все ще має діючий контракт з Колосом, але вже готується до зміни клубу. Ним цікавиться команда з УПЛ.

Швидше за все, 35-річний футболіст припинить співпрацю з клубом із Ковалівки. Отакої: Мирон Маркевич назвав найкращий спосіб виховання Селезньова Президент Руху Григорій Козловський розглядає можливість повернутися до варіанту із запрошенням Селезньова у львівський клуб. Зараз Євген перебуває в Києві. До слова. Селезньов став гравцем Колоса у вересні 2020 року. Він провів за клуб із села Ковалівка 12 матчів, у яких забив 5 голів. Скандальне відрахування Селезньова з Колоса: що відомо 31 січня з'явилася інформація, що український клуб Колос відрахував 35-річного Селезньова. Причиною відрахування футболіста вказувалося порушення режиму.

Селезньов начебто прибув на товариський матч проти білоруського Руху у стані алкогольного сп'яніння. Гра відбулася у Туреччині у рамках підготовки Колоса до сезону.

Футболіст, коментуючи інцидент, заявив: "Те, що пишуть – це все маячня".

У вівторок, 2-го лютого, Колос офіційно підтвердив, що Селезньов відрахований з команди. Однак у клубі не назвали причину.