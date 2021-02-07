Селезньов ще не розірвав контракт з Колосом, але його вже хоче запросити інший клуб УПЛ
Український нападник Євген Селезньов все ще має діючий контракт з Колосом, але вже готується до зміни клубу. Ним цікавиться команда з УПЛ.
Джерело:"Футбольний формат"
Швидше за все, 35-річний футболіст припинить співпрацю з клубом із Ковалівки.
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Президент Руху Григорій Козловський розглядає можливість повернутися до варіанту із запрошенням Селезньова у львівський клуб. Зараз Євген перебуває в Києві.
Скандальне відрахування Селезньова з Колоса: що відомо
- 31 січня з'явилася інформація, що український клуб Колос відрахував 35-річного Селезньова. Причиною відрахування футболіста вказувалося порушення режиму.
- Селезньов начебто прибув на товариський матч проти білоруського Руху у стані алкогольного сп'яніння. Гра відбулася у Туреччині у рамках підготовки Колоса до сезону.
- Футболіст, коментуючи інцидент, заявив: "Те, що пишуть – це все маячня".
- У вівторок, 2-го лютого, Колос офіційно підтвердив, що Селезньов відрахований з команди. Однак у клубі не назвали причину.
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