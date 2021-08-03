В матче за бронзовую медаль по вольной борьбе Алла Черкасова в весовой категории до 68 килограмм победила японку Досе Сару – довольно быстро положила на туше свою соперницу. Для Украины это уже 7 медаль на Олимпиаде, из которых шестая бронза.

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Жан Беленюк и Парвиз Насибов, выступающие в борьбе греко-римского стиля провели замечательный день. По его итогам оба квалифицировались в финал, где проведут схватку за золотую медаль. Это значит, что минимум серебряные награды они себе гарантировали. Беленюк одолел в полуфинале хорватского спортсмена, а Насибов в драматическом бою ликвидировал египтянина.

В вольной борьбе Ирина Коляденко дошла до полуфинала, где уступила борчихе из Кыргызстана. Теперь Ирине 4 августа предстоит провести схватку за бронзовую медаль. Алла Черкасова, к слову, свой бой за бронзовую награду выиграла.

Утром в квалификационном забеге в беге на 400 метров Татьяна Мельник неудачно выступила, заняв последнее место. Сергею Смелику не удалось выйти в полуфинал в беге на 200 метров.

Павел Алтухов и Дмитрий Янчук не смогли пробиться в финал в спринте на каноэ-двойке среди мужчин заняли 13 место.

Марина Бех-Романчук в прыжках в длину из шести попыток сделала аж 5 заступов. Лишь одна попытка стала результативной – 6,88 метра. В итоге украинка заняла 5 место.

В финале в спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях Петр Пахнюк показал результат 14.533 и занял 7 место.

Игорь Мусиенко был единственным представителем Украины в мужских соревнованиях по толканию ядра. 27-летний Мусиенко не прошел в финал в секторе толкания ядра. Он, к сожалению, продемонстрировал предпоследний результат.

Квалификацию по прыжкам в конном спорте неудачно провел Александр Продан. Он показал результат 92,17.

В артистическом плавании Марта Федина и Анастасия Савчук показали результат 93.8620 (188.7953 в сумме) и вышли в финал. 4 августа они поборются за медали.

Результаты Олимпиады-2020 3 августа

Легкая атлетика

Мужчины – 400м с барьерами

1. Карстен Вархольм (Норвегия)

2. Рай Бенджамин (США)

3. Алисон Дос Сантос (Бразилия)

Женщины – длина

1. Малаика Михамбо (Германия)

2. Бриттни Риз (США)

3. Эссе Бруме (Нигерия)

Женщины – 200 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка)

2. Кристин Мбома (Намибия)

3. Габриэль Томас (США)

Женщины – 800 м

1. Атинг Му (США)

2. Кили Годжкинсон (Великобритания)

3. Ревин Роджерс (США)

Мужчины – прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция)

2. Крис Нильсен (США)

3. Тьяго Браз да Силва (Бразилия)

Женщины – молот

1. Анита Влодарчик (Польша)

2. Ван Чжэн (Китай)

3. Мальвина Копрон (Польша)

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины. К-1 1000 м

1. Куба

2. Китай

3. Германия

Женщины. К-2 500 м

1. Новая Зеландия

2. Польша

3. Венгрия

Женщины. К-1 200 м

1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия)

2. Тереза Портела Ривас (Испания)

3. Эмма Йоргенсен (Дания)

Мужчины. С-2 1000 м

1. Балинт Копаш (Венгрия)

2. Адам Варга (Венгрия)

3. Фернандо Пимента (Португалия)

Бокс

Женщины, 57 кг

1. Сена Ирие (Япония)

2. Нести Метесио (Филиппины)

3. Ирма Теста (Италия)

3. Каррисс Артингстолл (Великобритания)

Парусный спорт

Мужчины. Finn

1. Джайлс Скотт (Великобритания)

2. Жомбор Берец (Венгрия)

3. Жоан Мендез Кардона (Испания)

Мужчины. Nacra 17

1. Италия

2. Великобритания

3. Германия

Женщины. Скиф. 49 Ф

1. Бразилия

2. Германия

3. Нидерланды

Прыжки в воду

Мужчины, 3 м, индивидуальные прыжки

1. Се Сии (Китай)

2. Цзунюань Ван (Китай)

3. Джек Лавер (Великобритания)

Велоспорт, трек

Мужской командный спринт

1. Нидерланды

2. Великобритания

3. Франция

Женская гонка преследования

1. Германия

2. Великобритания

3. США

Бокс

Мужчины. Весовая категория до 69 кг

1. Рониэль Иглесиас (Куба)

2. Пэт Маккормак (Великобритания)

3. Эйдан Уолш (Ирландия)

3. Андрей Замковый (РОК)

Спортивная гимнастика

Мужчины – брусья

1. Цзоу Цзиньюань (Китай)

2. Лукас Даузер (Германия)

3. Ферхат Арикан (Турция)

Женщины – бревно

1. Гуань Чэньчэнь (Китай)

2. Танг Ксиджин (Китай)

3. Симона Байлс (США)

Мужчины – перекладина

1. Дайки Хасимото (Япония)

2. Тин Србич (Хорватия)

3. Никита Нагорный (РОК)

Спортивная борьба

Женская борьба – 68 кг

1. Тамира Менса-Сток (США)

2. Блессинг Оборудуду (Нигерия)

3. Алла Черкасова (Украина)

3. Мирим Жуманазарова (Кыргызстан)

Греко-римская борьба – 97 кг

1. Муса Евлоев (РОК)

2. Артур Алексанян (Армения)

3. Мохаммад Хади Сарави (Иран)

3. Тадеуш Михалик (Польша)

Греко-римская борьба – до 77 кг

1. Тамаш Леринц (Венгрия)

2. Акжол Махмудов (Кыргызстан)

3. Сохэй Ябику (Япония)

3. Рафик Гусейнов (Азербайджан)

Тяжелая атлетика

Мужчины – 109 кг

1. Акбар Джураев (Узбекистан)

2. Симон Мартиросян (Армения)

3. Артурс Плесниекс (Латвия)