Буквально за месяц до Олимпиады, 1 июля, Варгольм обновил мировой рекорд, который держался 29 лет. Он приехал в Токио в статусе действующего чемпиона мира, но олимпийской медали в активе норвежца еще не было.

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Мировой рекорд Варгольма составил 46.70 сек, олимпийский рекорд принадлежал Кевину Янгу – 46.78 сек (держался с Барселоны-1992).

Уже с первых метров финальной дистанции Варгольм захватил лидерство, оторвался от всех. Бенджамин начал играть дистанцию на второй половине забега, но норвежец держал небольшое преимущество, а на финише добавил еще больше.

Рэй Бенджамин финишировал вторым – его время 46.17 секунды. В любом другом забеге он бы победил и стал обладателем мирового рекорда, но не в Токио-2020.

45.94 секунды – это абсолютно исторический показатель: мировой рекорд, олимпийский рекорд, а также первый в истории результат с 46 секунд на 400 метров с барьерами.

Бег на 400 м с/б, финал